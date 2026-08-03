Susto en Perú: un sismo sacudió el centro y vecinos se autoevacuaron

Ocurrió en la región de Huánaco y tuvo una profundidad de 152 kilómetros. El hecho se sumó a otro movimiento sísmico ocurrido el 19 de julio en los Andes de Perú.

Un sismo de magnitud 5,7 se registró en la región peruana de Huánuco con una profundidad de 152 kilómetros, lo que sacudió a esa zona aunque no se contabilizaron heridos. El hecho se sumó a otro movimiento sísmico ocurrido el 19 de julio en los Andes de Perú , el cual dejó al menos cinco muertos.

El Instituto Geofísico del Perú informó en la red social X que el sismo tuvo una intensidad de nivel III-IV en Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, aunque no se registraron daños materiales ni personas afectadas. El país peruano se sitúa en una zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra cerca del 85% de la actividad sísmica a nivel global.

En tanto, el movimiento ocurrió después de que el 19 de julio la zona de los Andes de Perú fuera afectada por un sismo de magnitud 5,5 que dejó al menos 5 muertos y 20 heridos . Según informaron las autoridades, la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el sismo tuvo su epicentro a dos kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, con una profundidad de 10 kilómetros. El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, señaló en el medio peruano RPP que el nivel de destrucción en Pumpunya se debe "en parte" a la precariedad de las viviendas .

"Cuando las construcciones son hechas con las normas, con la ingeniería, obviamente van a tener mejor resultado que cuando son construidas con material de la zona; lo que denominamos viviendas precarias, entre comillas, que son más fáciles de colapsar" , expresó.

Tragedia en Perú: una avioneta con turistas se estrelló y dejó al menos 13 muertos

Una tragedia conmociona a Perú tras el accidente de una avioneta de la empresa Aerodiana que realizaba un sobrevuelo turístico sobre las milenarias Líneas de Nasca y dejó un saldo de 13 fallecidos: 11 turistas de nacionalidades italiana, alemana y española; el piloto y el copiloto.

El siniestro se produjo en un predio agrícola del sector de Pueblo Viejo, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Nasca, en la región de Ica. Según los primeros reportes, la aeronave se precipitó a tierra y se incendió inmediatamente tras una fuerte explosión, sin dejar sobrevivientes entre sus ocupantes.

Entre los pasajeros fallecidos se encontraban siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que ya se han activado los protocolos de atención para brindar apoyo a las embajadas de los países de origen y coordinar el traslado de los cuerpos a la morgue.

La aeronave, un Cessna Caravan C-208, había despegado del aeropuerto de la provincia de Pisco a las 12:10 con destino a uno de los sitios turísticos más importantes de Perú. Sin embargo, minutos antes de la tragedia, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nasca, perdiendo todo contacto radial poco después de la 1 de la tarde. Equipos de la Compañía de Bomberos y personal policial se desplazaron al lugar del impacto para controlar el fuego, el cual dificultó inicialmente las tareas de rescate entre los escombros calcinados.