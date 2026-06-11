Uno por uno, todos los detalles de la declaración jurada de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete entregó su informe de patrimonio ante la Oficina Anticorrupción, mientras enfrenta un tembladeral por la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito. Fue después de adherirse al régimen de Inocencia Fiscal, el cual le permite una mayor reserva de la información. Declaró que posee un total de $944.575.052,45.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción en medio de las denuncias y la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito , que comenzaron en marzo después del viaje a Estados Unidos junto a su esposa, Bettina Angeletti. La entrega de los documentos ocurrió después de adherirse al régimen de Inocencia Fiscal , lo que le permite brindar menos detalles de su patrimonio.

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Fuentes de la Casa Rosada argumentaron que parte de la información en el documento dado a conocer este jueves se explica por los bitcoins: "Parte de los bienes y el aumento patrimonial de Manuel Adorni en los últimos dos años están amparados por el crecimiento de su tenencia de Bitcoins, una de las criptomonedas más importantes del mundo cuya cotización hoy ronda los u$s60.000. Las mismas estarían dentro de las cuentas de las Apps Binance y Lemon, dos de las billeteras virtuales con mayor peso dentro de la operación de estos activos", expresaron en diálogo con C5N

"La utilización de este tipo de sistema de pagos descentralizados es muy habitual dentro del mundo de las finanzas al que pertenecía Hayden Davies y Mauricio Novelli, los autores intelectuales de la creación de $LIBRA que Javier Milei promocionó el 14 de febrero pasado", agregaron en esta línea.

En tal sentido, se refirieron a los cursos que brindaba el jefe de Gabinete: "Antes de dar el salto a la gestión nacional, Adorni también formaba parte del staff de 'profesores' que dictaban y publicitaban cursos en NW Professional Traders , la empresa perteneciente a Novelli, de la que el Presidente también supo recibir una retribución por sus acciones de marketing y difusión".

"El vínculo de Adorni con Novelli, en tanto, se extendió luego de su salto al estado nacional. El por entonces vocero fue uno de los organizadores del Tech Forum, el evento cripto que ofició como antesala de lo que luego se concretaría en una estafa multimillonaria de la que el presidente de la Nación formó parte", señalaron las fuentes consultas.

También se refirieron a la posesión de las criptodivisas: "La tenencia de estas criptomonedas datan del momento en que Adorni aún no formaba parte de la gestión nacional. El crecimiento de las mismas, que no fueron declaradas en la formalidad que el ministro coordinador presentó en 2024 ante la Oficina Anticorrupción, se debería al pago de intereses mensuales y anuales con los que este tipo de billeteras benefician a sus usuarios".

Los detalles de la declaración jurada de Manuel Adorni

La misma detalla su trayectoria laboral en el Estado, desde su comienzo en la secretaría de Comunicación hacia la Jefatura de Gabinete. Por su parte, en el apartado financiero, se describen los diversos bienes inmuebles, ahorros en moneda nacional y extranjera, como así también la tenencia de vehículos.

El total de activos al cierre de año, en el apartado de "Bienes, depósitos y dinero al final del año", Adorni declaró poseer un total de $944.575.052,45.

declaración 1

Evolución Patrimonial

Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $662.646.891,98.

Bienes Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $944.575.052,45.

Deudas al inicio del año: $92.440.268,79.

Deudas al final del año: $317.312.719,68.

Los cargos públicos

Se desempeñó como Secretario de Comunicación y Medios desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025.

desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025. A partir de noviembre de 2025, asumió como Jefe de Gabinete de Ministros.

Bienes Inmuebles y Vehículos

Entre sus propiedades más destacadas al cierre del período se encuentran:

Inmuebles

Un departamento con cochera en Capital Federal (inversión) incorporado en noviembre de 2025 (50% de titularidad) valuado en $255.844.500.

Un departamento en Capital Federal (casa habitación).

Un departamento en La Plata.

Una propiedad tipo country/quinta en Exaltación de la Cruz (50% de titularidad).

Vehículos

Un Jeep Compass Sport 2.4 (modelo 2021), del cual posee el 50%.

Activos Financieros y Efectivo

Dólares en efectivo: al cierre del período declara 209.961,52 USD en efectivo en el país, valuados en $303.604.357,92.

Depósitos en el exterior: posee una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 USD.

Efectivo en pesos: $2.455.000.

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Ingresos

Ingresos del trabajo y rentas (neto de gastos): $48.194.609,19.

Ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias: $270.785.214,13 .

. Bienes recibidos por herencia, legado o donación: $73.000.000.

Deudas

Al cierre de año, registra múltiples deudas, incluyendo créditos hipotecarios y comunes en dólares con diversos particulares por montos que superan los $280.000.000 en total al ser convertidos.

Que decía la declaración jurada de Adorni de 2024

En la declaración jurada del jefe de Gabinete en 2024, los bienes alcanzaban un total de $107.894.833, mientras que las deudas totalizaron $95.460.000. Debido al fuerte incremento de las deudas, el patrimonio del entonces vocero se vio reducido a $26,78 millones a fines de 2023 a $12,43 millones al 31 de diciembre de 2024.

En cuanto a las propiedades, solo tenía dos declaradas en Argentina: un departamento de 115 m² en Capital Federal, valuado en $8,32 millones al inicio del período y un departamento de 105 m² en La Plata, producto de una donación y valuado en $3,65 millones al comienzo del año.