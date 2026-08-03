3 de agosto de 2026 Inicio
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Femicidio de Mailén Antonich: indagan a los dos detenidos señalados como presuntos asesinos

Se trata de Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, los serenos del balneario donde fue encontrada la víctima y que presentaban rasguños en sus caras, compatibles con una resistencia de la joven.

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Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino fueron vistos quemando cosas en el predio donde la encontraron a Mailén

Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino fueron vistos quemando cosas en el predio donde la encontraron a Mailén

Horas después de haber encontrado el cuerpo de Mailén Antonich en Mar del Plata, dos hombres fueron detenidos y este lunes fueron trasladados a la Fiscalía para ser indagados por el fiscal de la causa, Carlos Russo.

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Se tratan de Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, los serenos que estaban en el balneario donde fue encontrada la chica de 25 años, señalados como presuntos femicidas. Además, presentaban lesiones compatibles con una resistencia de la víctima.

Tras ser aprehendidos este lunes se llevará a cabo la audiencia indagatoria, en la cual se buscará establecer el mecanismo del brutal crimen que estremece desde hace horas a la ciudad balnearia.

Según explicó el propio fiscal, personal de la Comisaría Quinta observó a dos personas en una situación sospechosa mientras quemaban distintos elementos en las cercanías del predio. “Vieron la presencia de dos sujetos quemando cosas, fueron aprehendidos. A poca distancia de los bungalows se encontró el cuerpo”, detalló Russo.

De acuerdo a la reconstrucción de la investigación, a las 03.51hs ingresó un 911 informando que habría personas en un balneario donde habría sido la supuesta entrevista laboral. Luego de la llegada del móvil policial, los hombres se dieron a la fuga, pero finalmente fueron detenidos en inmediaciones del Balneario Waikiki.

Durante el relevamiento en el predio, se encontró el cuerpo de la joven, atado con cables, oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana, con sus pertenencias quemadas al rededor del lugar. Además, se comprobó que ambos sospechosos presentan lesiones compatibles con una defensa por parte de Mailén.

Al mismo tiempo, la Justicia continúa con la recolección de pruebas para reconstruir las últimas horas de la víctima. Entre las medidas ordenadas se encuentran el análisis de cámaras de seguridad, aunque todavía no fueron incorporadas al expediente. “Estamos recabando imágenes de las cámaras de seguridad, todavía no las conseguimos”, indicó.

El informe preliminar de la autopsia a Mailén Antonich reveló que la mataron de una puñalada en la cervical

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Juana Mailén Antonich, de 25 años, que recibió la Unidad Funcional de Instrucción N°7 determinó que la mujer murió de un paro cardíaco causado por una hemorragia grave generada por una herida de arma blanca en la zona cervical, según publicó el medio local 0223.

Además, la joven presentaba golpes en el rostro y en los brazos, donde también tenía pequeños cortes. "El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical", explicaron el medio marplatense mencionado.

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual se hicieron todas las actuaciones de protocolos para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin margen de duda.

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