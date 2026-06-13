13 de junio de 2026 Inicio
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Oscar Zago anticipó que dará quorum para la interpelación de Manuel Adorni: "Nos mintió descaradamente"

El legislador, quien fuera referente de La Libertad Avanza y hoy tiene su propio bloque, afirmó que el MID va a acompañar la iniciativa para pedirle explicaciones al jefe de Gabinete y, en última instancia, impulsar una moción de censura. "Nos sentimos muy tomados de boludos", sostuvo.

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Oscar Zago sobre Manuel Adorni: "Nos mintó descaradamente". 

C5N
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En diálogo con C5N, el diputado conversó con Lautaro Maislin y Daniela Gian en Fuera de Agenda y consideró que, "100 días después de mentira tras mentira del jefe de Gabinete, la verdad que ya era obvio que se iba a pedir una moción de censura". "Hay que sentarse, que dar quorum, hay que decir nuevamente que venga el jefe de Gabinete porque el último día que vino, que creo que fue el 29 de abril, nos mintió descaradamente", sostuvo.

"Yo creo que hay que el Gobierno no puede resolver y se lo tira al Congreso. También es una trampa eso. Nosotros estábamos esperando que el Gobierno le pida que dé un paso al costado; el jefe de Gabinete había presentado su renuncia y no se la aceptaron. ¿Quieren que el Congreso resuelva la interna del Gobierno? Me parece que no corresponde", disparó.

También adelantó que el MID tendrá una reunión con el radicalismo, el PRO y otros partidos independientes. "El próximo jueves o viernes vamos a tener una reunión del interbloque", indicó y agregó: "Lo vamos a evaluar en conjunto y ya hablé con algunos legisladores del PRO que han sido muy críticos con el tema".

Según informó la agencia Noticias Argentinas, para el expresidente de la bancada oficialista, el funcionario debe abandonar su cargo por propia decisión y no a través de una remoción. Zago advirtió que el problema de Adorni "es que fue mintiendo y descaradamente", y añadió que "en un programa decía una cosa y a los diputados les decía algo distinto".

Respecto de la última sesión suspendida en la Cámara Baja, el legislador aclaró que desde su espacio no aportaron al número necesario en el recinto. Según explicó, tomaron esa decisión institucional "porque lo dejamos en manos del Gobierno para que le tome la renuncia que ya había presentado" semanas atrás.

De cara a la sesión convocada para el 23 de junio, el titular del MID se mostró poco entusiasta sobre la aplicación de una sanción directa a Adorni. "No va a haber moción de censura porque no te va a acompañar el oficialismo", remarcó Zago y recordó que los libertarios cuentan actualmente con 94 bancas en el Congreso.

El exlibertario aseguró que el jefe de Gabinete dejará su puesto antes de la fecha fijada para el debate parlamentario. "Antes del 23 cae", sentenció el diputado nacional y fundamentó su previsión al considerar que la Casa Rosada "no va a querer pagar más costo político y hoy sí se va".

El fiscal Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba y analiza ampliar la causa por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión judicial intenta analizar exhaustivamente la evolución patrimonial del funcionario tras las recientes rectificaciones en sus declaraciones juradas y las explicaciones públicas sobre sus bienes.

En ese marco, la Justicia otorgó un plazo de 72 horas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe los movimientos de la pareja. Asimismo, requirió a la ANSES la historia laboral completa desde 2012 y solicitó a la plataforma Lemon Cash ampliar datos de cuentas desde 2020.

La fiscalía, en colaboración con la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero, auditó la documentación enfocándose principalmente en las inversiones en criptomonedas del funcionario. Por tal motivo, se ordenó un informe técnico sobre la evolución del Bitcoin desde 2013 y un relevamiento de redes sociales a la Policía Federal.

Manuel Adorni
Manuel Adorni estaría cerca de dejar su cargo, según el Oscar Zago.

Manuel Adorni estaría cerca de dejar su cargo, según el Oscar Zago.

El fiscal Pollicita evalúa actualmente ampliar el objeto de la investigación hacia atrás en el tiempo para extender el período de análisis correspondiente. Esta medida se aplicará si las justificaciones presentadas sobre el origen de los bienes remiten a años anteriores a su ingreso formal a la gestión pública nacional.

El funcionario imputado informó un patrimonio cercano a los $945 millones de pesos y aseguró que sus ahorros crecieron gracias a activos digitales. La fiscalía espera recibir la información reservada de la Oficina Anticorrupción para definir si los montos y fechas coinciden con su capacidad económica real y previa.

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