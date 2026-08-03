Caso $LIBRA: los damnificados preparan una demanda millonaria contra Milei y los imputados

Tras no llegar a un acuerdo en la mediación, los inversores iniciarán una acción civil contra los señalados de promocionar la criptoestafa.

Los ahorristas que resultaron damnificados por lo que consideran una estafa con la cripto $LIBRA iniciarán ahora una demanda millonaria por daños y perjuicios contra los imputados en el expediente penal, entre los que estaría incluido el presidente Javier Milei.

La demanda se interpondrá luego de que ahorristas representados por el abogado Nicolás Oszust no llegaron a un acuerdo en la audiencia de mediación que se llevó a cabo con los abogados que representan a los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Si bien aún no se determinó el monto exacto de lo que reclamarán unos 30 ahorristas por daños y perjuicios, trascendió que la cifra será millonaria . La maniobra habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, mediante pocas direcciones de billeteras digitales.

El letrado que representa a los damnificados define por estas horas quiénes serán la totalidad de los demandados en sede civil, que incluiría a Milei, y el monto del reclamo, según adelantaron allegados a los ahorristas.

Mientras tanto, los damnificados aguardan una audiencia determinante que se llevará a cabo la próxima semana en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa penal. De ella dependerá y mucho la continuidad del caso.

La Cámara Federal porteña fijó fecha para el 10 de agosto para la audiencia en la que los querellantes que han sido apartados del caso, insistirán en ser mantenidos en ese carácter para continuar impulsando el caso.

Los querellantes damnificados que han sido apartados de la causa, representados por los abogados Nicolás Oszust y Juan Grabois apelaron la decisión del juez Martínez De Giorgi.

La Sala I de la Cámara convocó a los damnificados para el 10 de agosto y luego de la audiencia los jueces deberán determinar si continúan o no como querellantes. Para los querellantes, excluirlos en esta instancia equivaldría a consolidar el vacío de control e impulso del expediente. La causa solo sería investigada por el fiscal Eduardo Taiano, cuya labor es cuestionada por los damnificados.

La Sala está en proceso de renovación respecto de Bruglia y Bertuzzi, dos de los jueces que habían sido trasladados a ese tribunal durante el macrismo. Bertuzzi continuaría en la sala ya que el gobierno envió su pliego al Congreso para convertirlo en titular en ese tribunal.

Pero si para agosto no se da el recambio, el reclamo de los querellantes podría ser resuelto por la Sala con la actual composición.

Tras la ruta del dinero

Antes de la feria judicial, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano para disponer el congelamiento de las direcciones de criptoactivos. El magistrado espera obtener toda la información sobre su titularidad.

En la causa se sumaron datos de transferencias millonarias del empresario Hayden Davis a cuentas virtuales, semanas antes del lanzamiento de $LIBRA.

Una de las pruebas del caso es lo que surge del teléfono de Mauricio Novelli. Entre los elementos recuperados del aparato aparece como clave la nota en la que se detalla un presunto acuerdo por 5 millones de dólares. Esa cifra es similar al dinero que Davis transfirió los días previos al lanzamiento del cripto activo.

El expediente penal se inició por denuncia tras el lanzamiento y promoción del criptoactivo $LIBRA, después de que el 14 de febrero de 2025, Milei publicara en X un mensaje que incluyó un contrato para adquirir el token. El objetivo, supuestamente, era incentivar el crecimiento de la economía argentina mediante el apoyo a emprendimientos locales.