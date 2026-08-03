3 de agosto de 2026 Inicio
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La hermana del joven asesinado en Chaco apuntó contra su cuñada y única detenida: "Destruiste una familia"

Victoria Cantero, de 25 años, fue detenida e imputada por "homicidio agravado" por la muerte de Julián Álvarez Cantero. La hermana del joven de 29 años acusó a la familia de la mujer de "cómplice".

Por
Matías Julián Álvarez Guardia

Matías Julián Álvarez Guardia, el hombre de 29 años asesinado de una puñalada en Chaco.

Matías Julián Álvarez Guardia llegó al hospital Julio C. Perrando con una puñalada en el tórax, no resistió la operación y falleció por un shock hipovolémico que causó un paro respiratorio. Su amigo y cuñado, Facundo Cantero, lo había trasladado hasta la institución y declaró que lo había encontrado herido en la vereda de la casa de su amigo. Horas más tarde, su hermana Victoria Cantero fue detenida por el crimen.

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La joven de 25 años fue imputada por "homicidio agravado", pese a haber declarado que también lo había encontrado herido en la vereda tras recibir un llamado de "un amigo" para asistir a la casa de su novio, según publicó TN. La hermana de la víctima, Noelia Guardia, le pidió a la Justicia que secuestre el auto de Facundo en el que fue trasladado su hermano.

"Pedimos que la Fiscalía intervenga urgente y secuestre el auto de Facundo Cantero, porque él trasladó a mi hermano, y también el de los padres que fueron a buscarla a ella de la casa. ¿Por qué no dieron aviso a la Policía?", cuestionó la mujer en el velorio de su hermano, según publicó Diario Chaco

La hermana de Julián también acusó a la familia de la detenida de "cómplice" e insistió con la responsabilidad del amigo de su hermano: "Debería estar detenido. Él sabe, es médico y sabe el protocolo, cómo debe actuar y eso es negligencia".

Las denuncias contra Victoria Cantero

Noelia detalló que su hermano había denunciado a Victoria Cantero en 2024 y en 2025 "por violencia", pero ninguna de las dos causas "prosperó". Familiares y allegados de la víctima describieron una relación marcada por los conflictos que había terminado varias veces, recientemente habían retomado el vínculo.

Los testimonios recordaron que la joven acusada por homicidio había dañado el parabrisas del auto de la víctima, lo agredía físicamente, lo arañaba y en una oportunidad golpeó reiteradamente el portón de la casa del joven durante una discusión.

La hermana de Julián Álvarez Guardia contra la única detenida: "Destruiste una familia"

Noelia publicó en Facebook un descargo contra la imputada donde le prometió que se va a "encargar" de que no salga "nunca más" de la cárcel y disparó: "Destruiste una familia". "¡Lo mató sin compasión! No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera", sentenció la hermana de Julián.

"Vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, tóxica! Enferma!", concluyó la mujer este lunes.

La publicación en Facebook de Noelia Guardia, hermana de Matías Julián Álvarez Guardia.

La publicación en Facebook de Noelia Guardia, hermana de Matías Julián Álvarez Guardia.

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