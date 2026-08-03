IR A
IR A

Lali Espósito reveló la peor experiencia que tuvo con un ex: incendio, destrozos y una cuenta que pagó sola

La referente del pop local sorprendió al público con un insólito relato personal durante un show.

La peor experiencia amorosa de la cantante.

La peor experiencia amorosa de la cantante.

Instagram: lali

Durante la noche del domingo, la cantante catalana Rosalía concretó la segunda presentación de su Lux Tour en el Movistar Arena de Buenos Aires. En medio del show, la cantante desató el delirio de los espectadores al convocar al escenario a Lali Espósito para participar de la habitual sección del Confesionario. La invitación abrió paso a un momento distendido dentro del recital donde la referente del pop local decidió romper el silencio y compartir una desopilante anécdota personal frente a miles de fanáticos.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito comprometidos.
Te puede interesar:

El dato que reveló Lali Espósito sobre su casamiento con Pedro Rosemblat

Con la complicidad de la anfitriona, quien la impulsó a expresarse al decirle “saca del pecho lo que tengas guardado”, la jurado de La Voz tomó la palabra sin rodeos. En el inicio de su relato, advirtió al público: “Esto, de verdad, no lo he contado y tiene que ver con un compatriota tuyo. Hoy vengo a hablar mal de mí misma”. De este modo, la intérprete argentina anticipó los detalles del insólito episodio vivido tiempo atrás junto a una de sus exparejas nacida en suelo europeo.

Para poner en contexto la historia y evitar especulaciones sobre la identidad del protagonista, la cantante hizo una aclaración tan divertida como contundente sobre su historial sentimental. “Tiene que ver con una persona de tu país. Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar cuentas”, comentó entre risas desatando las carcajadas generalizadas en el estadio. Tras la aclaración, la artista dio inicio al núcleo de la conversación rememorando los pormenores del fallido encuentro romántico en un establecimiento hotelero.

Finalmente, la creadora de Disciplina repasó la velada y remarcó la generosidad que la caracterizó durante ese noviazgo, contrastándola con la actitud de su entonces compañero. “Yo salí con una persona de España un tiempo y yo soy muy generosa, como buena argentina. Invito a una persona que tenía un muy buen pasar a un hotel a pasar una hermosa noche. Yo garpaba todo, Rosi”, sentenció la estrella pop para retratar el desembolso económico que tuvo que afrontar en solitario para cubrir la estadía.

Los detalles de la experiencia que tuvo Lali Espósito en España

El insólito desenlace de la velada romántica comenzó cuando la expareja de la cantante decidió encender un cigarrillo de cannabis en el interior del cuarto de hotel. “Estábamos pasándola bien y esta persona se prende un porrito, que está mal en una habitación de un hotel. No se puede”, comentó la artista local. La situación se salió de control mientras ella se encontraba en el aseo personal, transformando un momento distendido en un peligroso incidente en pocos minutos.

Al retornar del baño, la compositora argentina se encontró con un escenario caótico provocado por el fuego. “Yo me voy a bañar. Vuelvo desnuda y en remerón y empiezo a ver fuego, llamas, humo negro. Estaba la habitación prendiéndose fuego”, detalló al rememorar el pánico inicial que la invadió. En medio de la desesperación por las llamas, debió actuar con rapidez y recordó entre risas: “Salí corriendo en coño a pedir ayuda” para intentar frenar el avance del incendio dentro del complejo.

El verdadero enojo de la cantante llegó al momento de saldar los destrozos ocasionados por el descuido de su acompañante. “La cuestión que vengo a contar acá es que yo pagué la cuenta de un destrozo de una persona que no me devolvió un mango”, lanzó con indignación e ironía ante todo el estadio. Luego, completó: “Pagué la habitación entera en euros. Esa persona ni un peso me ha devuelto. Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo”, asumiendo el costo económico de la pesadilla vivida.

Ante semejante revelación, la propia Rosalía aportó su humor para cerrar la anécdota y acotó: “Tú fuiste muy elegante. Qué joyita el tipo”. Sin embargo, el paso de la artista por el show tuvo una vuelta de tuerca romántica cuando anunció sorpresivamente su casamiento con Pedro Rosemblat. La feliz noticia sobre su presente sentimental transformó el clima del estadio, cerrando el divertido segmento del recital entre aplausos, risas y la complicidad de ambas estrellas arriba del escenario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lali se volverá a presentar en River el 26 de septiembre.

Lali Espósito sumó un nuevo show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas

Lali Espósito y Rosalía.
play

La contundente frase de Lali Espósito sobre la campaña antiargentina: "Me pueden chupar un huevo"

Los motivos por los que la artista no estuvo en la final.

La verdad por la que Lali no cantó el himno en la final entre Argentina y España

Lali y su apoyo a Rosalía.

Lali Espósito defendió a Rosalía tras el escándalo en redes sociales

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Colegas, autoridades y fanáticos de todo el mundo se sumaron a las despedidas tras conocerse la noticia.

Trágica muerte: perdió la vida un reconocido actor tras sufrir un accidente en moto

últimas noticias

La exboxeadora contó que está realizando tras su retiro.

Inesperado: qué fue de la vida de Marcela "La Tigresa" Acuña, tras retirarse del boxeo

Hace 27 minutos
play
Matías Julián Álvarez Guardia, el hombre de 29 años asesinado de una puñalada en Chaco.

La hermana del joven asesinado en Chaco apuntó contra su cuñada y única detenida: "Destruiste una familia"

Hace 30 minutos
El departamento de San Carlos en Salta vendió casi el 60% de su territorio a extranjeros.

Provincia por provincia, qué porcentaje de tierras ya fueron compradas por extranjeros

Hace 32 minutos
Milei junto al criptoempresario Hayden Davis.

Caso $LIBRA: los damnificados preparan una demanda millonaria contra Milei y los imputados

Hace 44 minutos
La reconocida bailarina está dispuesta a conocer nueva gente.

Es una famosa bailarina argentina, se divorció hace 4 meses y confesó que ahora quiere estar con todos

Hace 44 minutos