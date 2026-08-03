Lali Espósito reveló la peor experiencia que tuvo con un ex: incendio, destrozos y una cuenta que pagó sola La referente del pop local sorprendió al público con un insólito relato personal durante un show. Agregar C5N en









La peor experiencia amorosa de la cantante. Instagram: lali

Durante la noche del domingo, la cantante catalana Rosalía concretó la segunda presentación de su Lux Tour en el Movistar Arena de Buenos Aires. En medio del show, la cantante desató el delirio de los espectadores al convocar al escenario a Lali Espósito para participar de la habitual sección del Confesionario. La invitación abrió paso a un momento distendido dentro del recital donde la referente del pop local decidió romper el silencio y compartir una desopilante anécdota personal frente a miles de fanáticos.

Con la complicidad de la anfitriona, quien la impulsó a expresarse al decirle “saca del pecho lo que tengas guardado”, la jurado de La Voz tomó la palabra sin rodeos. En el inicio de su relato, advirtió al público: “Esto, de verdad, no lo he contado y tiene que ver con un compatriota tuyo. Hoy vengo a hablar mal de mí misma”. De este modo, la intérprete argentina anticipó los detalles del insólito episodio vivido tiempo atrás junto a una de sus exparejas nacida en suelo europeo.

Para poner en contexto la historia y evitar especulaciones sobre la identidad del protagonista, la cantante hizo una aclaración tan divertida como contundente sobre su historial sentimental. “Tiene que ver con una persona de tu país. Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar cuentas”, comentó entre risas desatando las carcajadas generalizadas en el estadio. Tras la aclaración, la artista dio inicio al núcleo de la conversación rememorando los pormenores del fallido encuentro romántico en un establecimiento hotelero.

Finalmente, la creadora de Disciplina repasó la velada y remarcó la generosidad que la caracterizó durante ese noviazgo, contrastándola con la actitud de su entonces compañero. “Yo salí con una persona de España un tiempo y yo soy muy generosa, como buena argentina. Invito a una persona que tenía un muy buen pasar a un hotel a pasar una hermosa noche. Yo garpaba todo, Rosi”, sentenció la estrella pop para retratar el desembolso económico que tuvo que afrontar en solitario para cubrir la estadía.

Los detalles de la experiencia que tuvo Lali Espósito en España El insólito desenlace de la velada romántica comenzó cuando la expareja de la cantante decidió encender un cigarrillo de cannabis en el interior del cuarto de hotel. “Estábamos pasándola bien y esta persona se prende un porrito, que está mal en una habitación de un hotel. No se puede”, comentó la artista local. La situación se salió de control mientras ella se encontraba en el aseo personal, transformando un momento distendido en un peligroso incidente en pocos minutos.

Al retornar del baño, la compositora argentina se encontró con un escenario caótico provocado por el fuego. “Yo me voy a bañar. Vuelvo desnuda y en remerón y empiezo a ver fuego, llamas, humo negro. Estaba la habitación prendiéndose fuego”, detalló al rememorar el pánico inicial que la invadió. En medio de la desesperación por las llamas, debió actuar con rapidez y recordó entre risas: “Salí corriendo en coño a pedir ayuda” para intentar frenar el avance del incendio dentro del complejo. El verdadero enojo de la cantante llegó al momento de saldar los destrozos ocasionados por el descuido de su acompañante. “La cuestión que vengo a contar acá es que yo pagué la cuenta de un destrozo de una persona que no me devolvió un mango”, lanzó con indignación e ironía ante todo el estadio. Luego, completó: “Pagué la habitación entera en euros. Esa persona ni un peso me ha devuelto. Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo”, asumiendo el costo económico de la pesadilla vivida. Ante semejante revelación, la propia Rosalía aportó su humor para cerrar la anécdota y acotó: “Tú fuiste muy elegante. Qué joyita el tipo”. Sin embargo, el paso de la artista por el show tuvo una vuelta de tuerca romántica cuando anunció sorpresivamente su casamiento con Pedro Rosemblat. La feliz noticia sobre su presente sentimental transformó el clima del estadio, cerrando el divertido segmento del recital entre aplausos, risas y la complicidad de ambas estrellas arriba del escenario.