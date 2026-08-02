Javier Milei descartó "un plan platita" para las elecciones: "No voy a hacer populismo" El Presidente negó la posibilidad de algún cambio de rumbo en la gestión económica de cara a los próximos comicios presidenciales. "No voy a entregar mi reputación", sentenció. Por Agregar C5N en









Javier Milei. Captura de la transmisión de LN+ optimizada con Gemini Javier Milei emitiendo su voto.

Tras anunciar que ya definió a su compañero de fórmula para las elecciones de 2027, el presidente Javier Milei descartó la posibilidad de "un plan platita" el próximo año y sentenció que morirá "con las botas puestas". "No voy a entregar mi reputación y legado histórico haciendo la barrabasada que hizo el kirchnerismo", apuntó el mandatario este domingo.

"No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. No me voy a mover de hacer las cosas bien", insistió el jefe de Estado en LN+ y aseguró que mantendrá la gestión fiscal y monetaria que realizó hasta el momento de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.

Al ser consultado por cuándo va a sentir un alivio económico la gran mayoría que está "haciendo un esfuerzo", el mandatario defendió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que anunció por cadena nacional el último jueves, explicó que el mensaje de ese video "apunta al corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años" y reiteró que "la inflación es un impuesto no legislado".

"Íbamos camino a convertirnos en Cuba con escala en Venezuela"



El presidente @JMilei se refirió a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y a cómo impacta en la economía de los argentinos.



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