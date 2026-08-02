Javier Milei descartó "un plan platita" para las elecciones: "No voy a hacer populismo"

Tras anunciar que ya definió a su compañero de fórmula para las elecciones de 2027, el presidente Javier Milei descartó la posibilidad de "un plan platita" el próximo año y sentenció que morirá "con las botas puestas". "No voy a entregar mi reputación y legado histórico haciendo la barrabasada que hizo el kirchnerismo", apuntó el mandatario este domingo.
"No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. No me voy a mover de hacer las cosas bien", insistió el jefe de Estado en LN+ y aseguró que mantendrá la gestión fiscal y monetaria que realizó hasta el momento de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili.
Al ser consultado por cuándo va a sentir un alivio económico la gran mayoría que está "haciendo un esfuerzo", el mandatario defendió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que anunció por cadena nacional el último jueves, explicó que el mensaje de ese video "apunta al corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años" y reiteró que "la inflación es un impuesto no legislado".