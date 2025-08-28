28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei redobló el desafío al Congreso: "Vamos a vetar cada cosa que inventen"

El Presidente se mostró inflexible ante la lucha por el superávit fiscal y advirtió: "Lo que quieran hacer los degenerados fiscales en tres meses no me importa nada porque se lo voy a revertir desde el 11 de diciembre".

Por
Milei desafió al Congreso en su charla con empresarios.

Milei desafió al Congreso en su charla con empresarios.

captura tv
Te puede interesar:

Milei, sobre las elecciones: "En septiembre para nosotros va a ser un piso y lo mejor vendrá en octubre"

"Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen", apuntó, a la vez que agregó: "Si no logramos sostener los vetos, vamos a judicializar".

El jefe de Estado ahondó redobló la apuesta contra los diputados y senadores y amenazó: "Si no podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado", por lo que ejemplificó que "si proponen aumentar el gasto en dos puntos, vamos a recortar el gasto en 2,1% en otra partida".

Javier Milei denunció que los audios de las coimas son "burdas operaciones" y afirmó: "Quieren llevarse puesto al Gobierno"

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en La Libertad Avanza (LLA) son "burdas operaciones" y denunció :"Quieren llevarse puesto al Gobierno".

Lo hizo durante un discurso que brindó ante empresarios en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde hizo referencia al escándalo que salpica a su hermana Karina y a la situación que sufrió durante la caravana en Lomas de Zamora. "Los ataques me envalentonan", desafió.

El mandatario fue recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, que en mayo se había convertido en la primera mujer designada para conducir la organización que reúne a las principales centrales empresarias del país.

“La opereta de esta semana no es que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecer y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más”, señaló en un primer momento Milei ante los empresarios que asistieron al almuerzo.

En el mismo sentido, abogó esperar que "todo se aclare tan pronto como sea posible" y lamentó que "los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugaretas de la política más rancia, en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Milei denunció que los audios de las coimas son "burdas operaciones" y afirmó: "Quieren llevarse puesto al Gobierno"

Manuel Adorni en conferencia de prensa. 

Una semana después, habló Adorni sobre el escándalo por coimas: "Quieren ensuciar al Presidente"

Javier Milei junto José Luis Espert, Karina Milei y Sebastián Pareja. 
play

El Gobierno bonaerense responsabilizó al operativo de seguridad de Nación en Lomas de Zamora: "No cuidaron al Presidente"

play

Francos, sobre el vínculo entre Milei y Spagnuolo: "Si el Presidente confiaba, no debió haberlo hecho"

Milei durante la caravana en Lomas de Zamora.

El intendente de Lomas de Zamora lamentó la agresión a Milei: "No puede ser que aparezca la violencia"

play

Video: las provocaciones de Milei y Espert a una mujer en Lomas de Zamora justo antes de la violencia

Rating Cero

El nuevo álbum de Carpenter sale este viernes 29 de agosto.

De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

Revelaron un escandaloso dato de Nico Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

Giro total: revelaron un escandaloso dato de Nico Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

Lollapalooza Argentina 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San isidro.

Se conoció el lineup de Lollapalooza Argentina 2026

Nico Vázquez subió un video entrenando.

Nico Vázquez publicó un video en modo soltero tras la separación de Gimena Accardi

Cómo votar a tu favorito en La Voz Argentina.

Cómo votar a tu participante favorito en La Voz Argentina y hasta cuándo hay tiempo

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

últimas noticias

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras ganarle a Gremio

La postura de Gorosito por la definición entre Independiente - U de Chile: "Si pasamos directamente, mejor"

Hace 20 minutos
play

Milei, sobre las elecciones: "En septiembre para nosotros va a ser un piso y lo mejor vendrá en octubre"

Hace 23 minutos
Barbieri fue asesinado para robarle su celular.

Crimen de Mariano Barbieri: condenaron a 19 años de prisión al único acusado

Hace 26 minutos
Milei desafió al Congreso en su charla con empresarios.

Milei redobló el desafío al Congreso: "Vamos a vetar cada cosa que inventen"

Hace 48 minutos
El nuevo álbum de Carpenter sale este viernes 29 de agosto.

De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

Hace 50 minutos