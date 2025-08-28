Javier Milei redobló el desafío al Congreso: "Vamos a vetar cada cosa que inventen"

El Presidente se mostró inflexible ante la lucha por el superávit fiscal y advirtió: "Lo que quieran hacer los degenerados fiscales en tres meses no me importa nada porque se lo voy a revertir desde el 11 de diciembre".

El presidente Javier Milei pronunció un fuerte discurso en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción y, en línea de su plan económico de sostener el superávit fiscal, atacó al Congreso.

Milei, sobre las elecciones: "En septiembre para nosotros va a ser un piso y lo mejor vendrá en octubre"

" Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen ", apuntó, a la vez que agregó: "Si no logramos sostener los vetos, vamos a judicializar".

El jefe de Estado ahondó redobló la apuesta contra los diputados y senadores y amenazó: "Si no podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado", por lo que ejemplificó que "si proponen aumentar el gasto en dos puntos, vamos a recortar el gasto en 2,1% en otra partida".

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que los audios que revelan un presunto entramado de coimas y corrupción en La Libertad Avanza (LLA) son "burdas operaciones" y denunció :" Quieren llevarse puesto al Gobierno" .

Lo hizo durante un discurso que brindó ante empresarios en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde hizo referencia al escándalo que salpica a su hermana Karina y a la situación que sufrió durante la caravana en Lomas de Zamora. "Los ataques me envalentonan", desafió.

El mandatario fue recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, que en mayo se había convertido en la primera mujer designada para conducir la organización que reúne a las principales centrales empresarias del país.

“La opereta de esta semana no es que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecer y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más”, señaló en un primer momento Milei ante los empresarios que asistieron al almuerzo.

En el mismo sentido, abogó esperar que "todo se aclare tan pronto como sea posible" y lamentó que "los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugaretas de la política más rancia, en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”.