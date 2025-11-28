Nancy Pazos. sobre Javier Milei: "Busca imponer el modelo de primarización de la economía, como hizo la dictadura"

La conductora Nancy Pazos analizó los dos años de la administración de Javier Milei en donde destacó que "a esta historia ya la vimos". Agregó: "Milei busca imponer el modelo de la dictadura, su programa de primarización de la economía, igual que hicieron los generales y coroneles en los 70. Quiere un país sin industria, con un 20% más rico y un 80% de pobres".
En la editorial de este viernes, la periodista subrayó que el Gobierno empezó con el impulso de la Ley Bases para poder hacer todo lo que necesitaba, y que "mintió en cuanto a la llegada de las inversiones con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)".
"Con el RIGI aprobado tiene récord negativo de inversión extranjera directa , es decir las empresas se llevaron más dólares afuera de lo que trajeron, la inversión fue y es negativa", argumentó. En este punto detalló que ni con el expresidente Mauricio Macri, ni con Alberto Fernández, que "con dos años de pandemia acumuló casi 1.000 millones dólares a favor y este año fue de 1.645 millones, pero negativos".
Pazos siguió con el proyecto del Gobierno de una reforma laboral y opinó: "No quiero saber cuántos despedidos va a haber con la nueva reforma laboral... al menos ahora parece que se despierta la dirigencia sindical",
Aseguró que "salvo excepciones" el nivel de "entreguismo" de Milei es realmente inmundo. "Yo siento en estos días que faltan más voces. Quedaron paralizados con la elección. Les hablo a todos. Los que tienen que poner de pie a nuestro país", advirtió.
En su análisis, detalló los datos alarmantes de los cierres de empresas y despidos: "En La suipachense, Frávega, Jaguar, Dana -una autopartista americana- que cerró su planta en San Luis, Granja Tres Arroyos, cerró uno de sus frigoríficos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Blanco Nieve cerró después de 30 años, la bodega Norton en concurso preventivo, Essen que despidió al 10% del personal, el ingenio Ledesma que despidió a 220 personas,, y Newsan que despidió a 130 trabajores esta semana. y Whirpool que cerró sus puertas, en el parque industrial de Pilar, adonde abrió hace 3 años.
"Tal como dijo Diego Giacomini, el exsocio de Milei, 'él piensa en términos de consumidores, si la leche es de Perú o de Brasil, y es más barata afuera a él no le importa. Su mente es matemática. Si tiene que destruir la industria argentina entera que sea así. Si en el medio te quedaste sin laburo te tendrás que reinventar, porque lo único que quiere es bajar la inflación", cerró la mediática.