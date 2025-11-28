28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nancy Pazos. sobre Javier Milei: "Busca imponer el modelo de primarización de la economía, como hizo la dictadura"

La conductora de Inteligencia artesanal analizó los dos años de la administración del mandatario, marcados por inversión extranjera negativa, miles de despidos y la pulverización de la industria nacional.

Por
La comunicadora hizo un balance de los dos años de Javier Milei.

La comunicadora hizo un balance de los dos años de Javier Milei.

C5N

La conductora Nancy Pazos analizó los dos años de la administración de Javier Milei en donde destacó que "a esta historia ya la vimos". Agregó: "Milei busca imponer el modelo de la dictadura, su programa de primarización de la economía, igual que hicieron los generales y coroneles en los 70. Quiere un país sin industria, con un 20% más rico y un 80% de pobres".

Martin Fierro de Cable 2025 en vivo en C5N.
Te puede interesar:

C5N, el canal más ganador de los Martín Fierro de cable 2025

En la editorial de este viernes, la periodista subrayó que el Gobierno empezó con el impulso de la Ley Bases para poder hacer todo lo que necesitaba, y que "mintió en cuanto a la llegada de las inversiones con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)".

"Con el RIGI aprobado tiene récord negativo de inversión extranjera directa , es decir las empresas se llevaron más dólares afuera de lo que trajeron, la inversión fue y es negativa", argumentó. En este punto detalló que ni con el expresidente Mauricio Macri, ni con Alberto Fernández, que "con dos años de pandemia acumuló casi 1.000 millones dólares a favor y este año fue de 1.645 millones, pero negativos".

Pazos siguió con el proyecto del Gobierno de una reforma laboral y opinó: "No quiero saber cuántos despedidos va a haber con la nueva reforma laboral... al menos ahora parece que se despierta la dirigencia sindical",

Aseguró que "salvo excepciones" el nivel de "entreguismo" de Milei es realmente inmundo. "Yo siento en estos días que faltan más voces. Quedaron paralizados con la elección. Les hablo a todos. Los que tienen que poner de pie a nuestro país", advirtió.

En su análisis, detalló los datos alarmantes de los cierres de empresas y despidos: "En La suipachense, Frávega, Jaguar, Dana -una autopartista americana- que cerró su planta en San Luis, Granja Tres Arroyos, cerró uno de sus frigoríficos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Blanco Nieve cerró después de 30 años, la bodega Norton en concurso preventivo, Essen que despidió al 10% del personal, el ingenio Ledesma que despidió a 220 personas,, y Newsan que despidió a 130 trabajores esta semana. y Whirpool que cerró sus puertas, en el parque industrial de Pilar, adonde abrió hace 3 años.

"Tal como dijo Diego Giacomini, el exsocio de Milei, 'él piensa en términos de consumidores, si la leche es de Perú o de Brasil, y es más barata afuera a él no le importa. Su mente es matemática. Si tiene que destruir la industria argentina entera que sea así. Si en el medio te quedaste sin laburo te tendrás que reinventar, porque lo único que quiere es bajar la inflación", cerró la mediática.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sylvestre al levantar la estatuilla.

Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de oro: "Estoy muy emocionado"

El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario.

Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

play

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

play

El Martín Fierro de Cable 2025 a la mejor producción integral fue para C5N

play

C5N ganó el Martín Fierro de Cable a mejor servicio informativo: "Somos una escuela de periodismo"

play

C5N ganó el Martín Fierro de Cable 2025 al servicio informativo

Rating Cero

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

Momento incómodo: Ian Lucas negó el romance con Evangelina Anderson tras conocerse el video

Torres le hizo una inesperada y espontánea propuesta de amor a la estrella catalana.
play

Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una inesperada propuesta: "¿Querés ser...?"

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.
play

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix
play

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix: de cuál se trata

últimas noticias

La comunicadora hizo un balance de los dos años de Javier Milei.

Nancy Pazos. sobre Milei: "Busca imponer el modelo de primarización de la economía, como hizo la dictadura"

Hace 24 minutos
Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí dijo que Los combatientes actuaron exactamente como se espera de ellos: los terroristas deben morir.

Video: soldados israelíes asesinaron a dos jóvenes palestinos que estaban de rodillas y con las manos en alto

Hace 1 hora
Samuel tenía 34 años.

Quién era Samuel, el joven que murió tras una brutal paliza policial en Córdoba

Hace 1 hora
Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

Momento incómodo: Ian Lucas negó el romance con Evangelina Anderson tras conocerse el video

Hace 1 hora
Argentina tendría que invertir u$s2.300 millones para la adquisición de tres submarinos Scorpene.

El Gobierno intenta avanzar en la compra de tres submarinos a Francia que sigue en medio de trabas

Hace 2 horas