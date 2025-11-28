Nancy Pazos. sobre Javier Milei: "Busca imponer el modelo de primarización de la economía, como hizo la dictadura" La conductora de Inteligencia artesanal analizó los dos años de la administración del mandatario, marcados por inversión extranjera negativa, miles de despidos y la pulverización de la industria nacional. Por + Seguir en







La comunicadora hizo un balance de los dos años de Javier Milei. C5N

La conductora Nancy Pazos analizó los dos años de la administración de Javier Milei en donde destacó que "a esta historia ya la vimos". Agregó: "Milei busca imponer el modelo de la dictadura, su programa de primarización de la economía, igual que hicieron los generales y coroneles en los 70. Quiere un país sin industria, con un 20% más rico y un 80% de pobres".

En la editorial de este viernes, la periodista subrayó que el Gobierno empezó con el impulso de la Ley Bases para poder hacer todo lo que necesitaba, y que "mintió en cuanto a la llegada de las inversiones con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)".

"Con el RIGI aprobado tiene récord negativo de inversión extranjera directa , es decir las empresas se llevaron más dólares afuera de lo que trajeron, la inversión fue y es negativa", argumentó. En este punto detalló que ni con el expresidente Mauricio Macri, ni con Alberto Fernández, que "con dos años de pandemia acumuló casi 1.000 millones dólares a favor y este año fue de 1.645 millones, pero negativos".

Pazos siguió con el proyecto del Gobierno de una reforma laboral y opinó: "No quiero saber cuántos despedidos va a haber con la nueva reforma laboral... al menos ahora parece que se despierta la dirigencia sindical",

Aseguró que "salvo excepciones" el nivel de "entreguismo" de Milei es realmente inmundo. "Yo siento en estos días que faltan más voces. Quedaron paralizados con la elección. Les hablo a todos. Los que tienen que poner de pie a nuestro país", advirtió.