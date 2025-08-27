Coimas en Discapacidad: mensajes clave fueron borrados del teléfono de Diego Spagnuolo

Se habrían eliminado la semana pasada cuando se desató el escándalo. Llamativamente no hay chats ni con Milei ni su hermana Karina, pese a su cercanía y visitas asiduas a Olivos y la casa Rosada.

Un análisis preliminar del teléfono secuestrado al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo , revela que se habrían borrado mensajes selectivamente y de forma manual hace una semana .

Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

A los investigadores les llama la atención que el teléfono no registre mensajes con el presidente Javier Milei y su hermana Karina , cuando Spagnuolo era uno de los funcionarios que más visitaba la Casa de Gobierno y la quinta de Olivos en el último año .

Es que entre enero de 2024 y marzo de este año se registraron por lo menos 39 visitas a la Quinta Presidencial . Y entre 2024 hasta mayo de 2025, fue a la Casa Rosada unas 48 veces .

En la causa continúa el secreto de sumario porque se dictarían más medidas en las próximas horas que por ahora están en reserva.

La Justicia también determinó que Spagnuolo cambió el teléfono en agosto de 2024 justo cuando se presentaba la primera denuncia en su contra sobre contrataciones irregulares en Andis que finalmente fue cerrada.

Ese teléfono es analizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) según lo dispusieron el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Ambos están a cargo de la nueva denuncia por supuestos retornos, “coimas” en Andis en el marco de compras a la droguería Suizo Argentina, cuyos directivos también están involucrados en la causa.

¿Es posible recuperar el contenido borrado?

Fuentes judiciales confían en que los técnicos que trabajan en ese teléfono de Spagnuolo podrían recuperar los mensajes borrados de manera parcial, manual. El teléfono fue desbloqueado con facilidad a pesar de que Spagnulo se negó a entregar la clave de acceso al aparato. Estaba prendido.

En el allanamiento que se hizo en la casa del desplazado funcionario en Pilar, se encontraron dos teléfonos. Uno es el que están analizando, mientras que el otro no está operativo. También se le secuestró una máquina de contar billetes.

Los otros teléfonos a analizar

La DATIP también analiza los celulares de Jonathan Kovalivker, uno de los directivos de la droguería que entregó en persona el teléfono el lunes en el juzgado. Apagado y sin la clave, lo que demoraría la extracción de su contenido.

También está en la justicia el teléfono de Emmanuel Kovalivker, encontrado en su auto cuando se iba de su casa en La Isla en Nordelta en medio de un allanamiento.

Otro de los teléfonos que podría arrojar información relevante es el de Daniel Garbellini, quien era funcionario de Andis, el segundo de Spagnuolo. El directivo, que también fue desplazado, fue señalado -aunque no se escucha su nombre- por el propio Spagnuolo como uno de los que se encargaba de las prácticas recaudatorias.