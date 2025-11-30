El ultimátum de Donald Trump a Nicolás Maduro: Estados Unidos se prepara para atacar Venezuela El presidente estadounidense anticipó que mantendrá una conversación “muy específica” con su par venezolano, en un mensaje que funcionarios de Washington leen como un ultimátum. Por + Seguir en







Donald Trump confirmó que en las próximas horas hablará con Nicolás Maduro para transmitirle un mensaje “muy específico”. En Washington, altos funcionarios interpretaron esa frase como un ultimátum que pone a su par venezolano frente a tres caminos: facilitar la cooperación con Estados Unidos para desarticular estructuras criminales, retirarse del poder o enfrentar el conflicto militar.

La administración republicana sostiene que el régimen venezolano mantiene conexiones con organizaciones delictivas transnacionales. En ese marco, el Departamento de Estado avanzó en la designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista, una decisión que amplía el margen legal para operaciones dirigidas contra la organización y contra quienes la amparen.

Maduro respondió con dureza. Calificó de “absoluta patraña” la acusación y negó cualquier vínculo con cárteles, incluso cuando el gobierno estadounidense vincula tanto al Cártel de los Soles como al Tren de Aragua con estructuras estatales venezolanas.

La escalada se produjo luego de que Trump autorizara a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano. Según fuentes de la Casa Blanca, el objetivo es forzar un replanteo del poder en Caracas y presionar a Maduro para negociar bajo condiciones más estrictas.