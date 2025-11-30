No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday Muchos usuarios creen estar viendo fotos filtradas de "Avengers: Doomsday", la próxima peli de Marvel, pero son pura inteligencia artificial. ¿Cómo detectarlas? + Seguir en







Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de "Vengadores", cuyo título provisional es "Avengers Doomsday". Marvel

En redes sociales, los fanáticos de Marvel viven un lío total con supuestas filtraciones de Avengers: Doomsday, porque muchas imágenes que circulan parecen reales pero en realidad son trampas creadas por inteligencia artificial.

Son trampas creadas por inteligencia artificial. La línea entre lo que es oficial y lo que inventa la IA se borró por completo.

Marvel mantiene un secretismo extremo durante la producción, porque saben que cualquier filtración (real o falsa) puede moldear las expectativas del público antes de tiempo.

Gran parte de estas imágenes no proviene de filtraciones legítimas, sino de inteligencia artificial, creada por seguidores que no tuvieron acceso a fotos oficiales y decidieron inventarlas para compartirlas con la comunidad. En redes sociales, los fanáticos de Marvel viven un lío total con supuestas filtraciones de Avengers: Doomsday, porque muchas imágenes que circulan parecen reales pero en realidad son trampas creadas por inteligencia artificial. La línea entre lo que es oficial y lo que inventa la IA se borró por completo, y cada foto viral confunde más de lo que confirma.

Marvel mantiene un secretismo extremo durante la producción, porque saben que cualquier filtración (real o falsa) puede moldear las expectativas del público antes de tiempo. Aun así, hubo algunas filtraciones genuinas, como bolsos con ilustraciones de los personajes o fotos de refilmaciones de Los 4 Fantásticos, pero son la excepción y no la regla. La mayoría de lo que circula en redes sobre Doomsday es pura especulación visual, y los fanáticos terminan metiéndose en un terreno resbaladizo entre la ilusión y la mentira.

Avengers Doomsday Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. Marvel Qué dijo Marvel sobre las filtraciones de Avengers Doomsday Desde principios de noviembre, varios usuarios de X (antes Twitter) empezaron a difundir supuestas fotos del set de Avengers: Doomsday, en las que salen personajes como Cyclops, Jean Grey, Storm o Rogue, y la emoción entre los seguidores de la franquicia fue inmediata, porque cualquier pequeño adelanto de la película se hace viral en segundos.

Sin embargo, gran parte de estas imágenes no proviene de filtraciones legítimas, sino de inteligencia artificial, creada por seguidores que no tuvieron acceso a fotos oficiales y decidieron inventarlas para compartirlas con la comunidad.

Lo llamativo es que muchas de estas creaciones son tan realistas que pueden engañar incluso a los más atentos; de hecho, Google lanzó esta semana Gemini 3 junto con Nano Banana 2, su modelo de generación de imágenes, conocido por retener los detalles increíblemente bien y muy útil para hacer fotos convincentes.

Sin embargo, la misma empresa desarrolló también la herramienta SynthID, que permite identificar si una imagen fue generada con IA, aunque casi nadie la usa antes de compartir las fotos. En el foro Reddit, un usuario contó: "Es increíble cómo pequeños detalles, como un nombre de cuenta mal escrito o un logo de IA, pueden delatar que la foto es falsa. Pero la mayoría de la gente ni se fija". Esto deja en evidencia cómo la ansiedad por conocer novedades y la facilidad de las herramientas digitales están borrando los límites entre realidad y fantasía, y cómo lo que empezó en el cine puede replicarse en cualquier otro ámbito del entretenimiento. Marvel-logotipo