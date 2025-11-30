IR A
IR A

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Muchos usuarios creen estar viendo fotos filtradas de "Avengers: Doomsday", la próxima peli de Marvel, pero son pura inteligencia artificial. ¿Cómo detectarlas?

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de "Vengadores", cuyo título provisional es "Avengers Doomsday".

Marvel
  • En redes sociales, los fanáticos de Marvel viven un lío total con supuestas filtraciones de Avengers: Doomsday, porque muchas imágenes que circulan parecen reales pero en realidad son trampas creadas por inteligencia artificial.
  • Son trampas creadas por inteligencia artificial. La línea entre lo que es oficial y lo que inventa la IA se borró por completo.
  • Marvel mantiene un secretismo extremo durante la producción, porque saben que cualquier filtración (real o falsa) puede moldear las expectativas del público antes de tiempo.
  • Gran parte de estas imágenes no proviene de filtraciones legítimas, sino de inteligencia artificial, creada por seguidores que no tuvieron acceso a fotos oficiales y decidieron inventarlas para compartirlas con la comunidad.

En redes sociales, los fanáticos de Marvel viven un lío total con supuestas filtraciones de Avengers: Doomsday, porque muchas imágenes que circulan parecen reales pero en realidad son trampas creadas por inteligencia artificial. La línea entre lo que es oficial y lo que inventa la IA se borró por completo, y cada foto viral confunde más de lo que confirma.

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines Vengadores: Infinity War iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. 
Te puede interesar:

Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

Marvel mantiene un secretismo extremo durante la producción, porque saben que cualquier filtración (real o falsa) puede moldear las expectativas del público antes de tiempo. Aun así, hubo algunas filtraciones genuinas, como bolsos con ilustraciones de los personajes o fotos de refilmaciones de Los 4 Fantásticos, pero son la excepción y no la regla. La mayoría de lo que circula en redes sobre Doomsday es pura especulación visual, y los fanáticos terminan metiéndose en un terreno resbaladizo entre la ilusión y la mentira.

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

Qué dijo Marvel sobre las filtraciones de Avengers Doomsday

Desde principios de noviembre, varios usuarios de X (antes Twitter) empezaron a difundir supuestas fotos del set de Avengers: Doomsday, en las que salen personajes como Cyclops, Jean Grey, Storm o Rogue, y la emoción entre los seguidores de la franquicia fue inmediata, porque cualquier pequeño adelanto de la película se hace viral en segundos.

Sin embargo, gran parte de estas imágenes no proviene de filtraciones legítimas, sino de inteligencia artificial, creada por seguidores que no tuvieron acceso a fotos oficiales y decidieron inventarlas para compartirlas con la comunidad.

Lo llamativo es que muchas de estas creaciones son tan realistas que pueden engañar incluso a los más atentos; de hecho, Google lanzó esta semana Gemini 3 junto con Nano Banana 2, su modelo de generación de imágenes, conocido por retener los detalles increíblemente bien y muy útil para hacer fotos convincentes.

Sin embargo, la misma empresa desarrolló también la herramienta SynthID, que permite identificar si una imagen fue generada con IA, aunque casi nadie la usa antes de compartir las fotos. En el foro Reddit, un usuario contó: "Es increíble cómo pequeños detalles, como un nombre de cuenta mal escrito o un logo de IA, pueden delatar que la foto es falsa. Pero la mayoría de la gente ni se fija".

Esto deja en evidencia cómo la ansiedad por conocer novedades y la facilidad de las herramientas digitales están borrando los límites entre realidad y fantasía, y cómo lo que empezó en el cine puede replicarse en cualquier otro ámbito del entretenimiento.

Marvel-logotipo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La estrella de Stranger Things habló sobre su futuro en Marvel.

No lo esperaban: Sadie Sink, la estrella de Stranger Things, calmó las aguas y le mandó un mensaje a los fans de Marvel

Ha sido hace apenas unas horas cuando Marvel ha desvelado algunas viñetas de ese primer número de ‘Daredevil’, que según Phillips, intentará regresar a la visión más noir del personaje. 

Marvel anticipó cómo se verá la nueva temporada de Daredevil con un detalle particular

El agradecimiento de Holland hacia Downey Jr. no solo refleja la importancia de ese momento para su carrera, sino también el impacto que tuvo en la franquicia.

Revelado: cómo hizo Robert Downey Jr. para elevar a una figura de Marvel cuando los directores casi lo descartan

Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars fueron afectadas recientemente por retrasos significativos; Doomsday ahora está programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026.

¿Spoiler alert? Una directora de Marvel habría revelado un superhéroe clave de Avengers Doomsday

Stranger Things 5 se estrena el 26 de noviembre a las 22 en Argentina

Stranger Things estrena el 26 de noviembre: a qué hora se podrá ver

“Sin meterme demasiado en el barro y sin romper mi NDA, la razón por la que tuve que alejarme de Ant-Man es que, para cuando empecé a hacerlo —8 años después de haber empezado a escribirla—, ya había una fórmula. No solo en términos de continuidad dentro de las películas, sino también un estilo de la casa y una forma de rodar las cosas.

El director de Ant-Man reveló que Marvel tenía una fórmula para las películas: ¿qué cambió?

últimas noticias

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Hace 33 minutos
Daniel Gollán calificó de bochornoso el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto sanitario

Gollán calificó de "bochornoso" el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto

Hace 45 minutos
La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Horror en Córdoba: un joven fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados

Hace 1 hora
Ayrton Costa marcó el gol de Boca contra Argentinos Juniors.

Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en un partido complicado por los cuartos de final del Clausura

Hace 1 hora
play

Karina Milei cerró el congreso libertario en Mar del Plata y pidió por la reelección de su hermano

Hace 1 hora