Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor Un thriller oscuro vuelve a ganar atención a través del reconocido servicio de streaming tras años de silencio y escala posiciones en la plataforma.







Emily Byrne intenta reconstruir su pasado en un entorno lleno de amenazas.

El thriller Ausente alcanzó nuevamente notoriedad gracias a su llegada al catálogo global de Netflix. Su ascenso veloz respondió a la curiosidad por una historia que, pese a haber sido frenada después de su tercera entrega, nunca perdió fuerza entre los fanáticos del suspenso.

El regreso del título sorprendió incluso a quienes la habían pasado por alto en su estreno original en el canal AXN. A más de cinco años de su lanzamiento inicial, la trama volvió a encender conversaciones en redes y reposicionó al thriller en el radar internacional.

El interés renovado también empujó a que muchos descubrieran su combinación de tensión psicológica, acción policial y giros que cuestionan la percepción de los protagonistas. Ese mix fue clave para llevarla a lo más visto.

netflix-ausente El elenco está encabezado por Stana Katic como Emily Byrne y Patrick Heusinger en el rol de Nick Durand, su esposo y agente del FBI. Netflix: sinopsis de Ausente La historia sigue a Emily Byrne, una agente del FBI que desaparece mientras investigaba a un peligroso criminal buscado por múltiples homicidios en Boston. Tras seis años sin rastros y con un expediente cerrado, es declarada muerta en ausencia.

Su inesperado regreso, en estado crítico y con lagunas profundas de memoria, altera por completo la vida de quienes la daban por perdida. Debe enfrentarse a un esposo que rehízo su camino, a un hijo que no la reconoce y a una investigación que se vuelve en su contra cuando nuevas muertes aparecen ligadas a su pasado.

A partir de ese punto, la serie despliega una trama que combina persecuciones, manipulación psicológica y un rompecabezas conspirativo que pone en duda cada pista. El suspenso crece a medida que Emily intenta reconstruir qué ocurrió durante los años en los que estuvo encerrada y quién estuvo detrás de su desaparición. Tráiler de Ausente Reparto de Ausente El elenco está encabezado por Stana Katic como Emily Byrne y Patrick Heusinger en el rol de Nick Durand, su esposo y agente del FBI. A ellos se suma Cara Theobold, quien interpreta a Alice Durand, pieza clave en la nueva dinámica familiar. Completa el núcleo principal Neil Jackson, en la piel de Jack Byrne, hermano de la protagonista, aportando tensión emocional y conflictos que atraviesan la historia.