Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor

Un thriller oscuro vuelve a ganar atención a través del reconocido servicio de streaming tras años de silencio y escala posiciones en la plataforma.

Emily Byrne intenta reconstruir su pasado en un entorno lleno de amenazas.

El thriller Ausente alcanzó nuevamente notoriedad gracias a su llegada al catálogo global de Netflix. Su ascenso veloz respondió a la curiosidad por una historia que, pese a haber sido frenada después de su tercera entrega, nunca perdió fuerza entre los fanáticos del suspenso.

En esta serie, una joven se ve envuelta en un misterio que lleva dos décadas.
El regreso del título sorprendió incluso a quienes la habían pasado por alto en su estreno original en el canal AXN. A más de cinco años de su lanzamiento inicial, la trama volvió a encender conversaciones en redes y reposicionó al thriller en el radar internacional.

El interés renovado también empujó a que muchos descubrieran su combinación de tensión psicológica, acción policial y giros que cuestionan la percepción de los protagonistas. Ese mix fue clave para llevarla a lo más visto.

netflix-ausente
El elenco está encabezado por Stana Katic como Emily Byrne y Patrick Heusinger en el rol de Nick Durand, su esposo y agente del FBI.

Netflix: sinopsis de Ausente

La historia sigue a Emily Byrne, una agente del FBI que desaparece mientras investigaba a un peligroso criminal buscado por múltiples homicidios en Boston. Tras seis años sin rastros y con un expediente cerrado, es declarada muerta en ausencia.

Su inesperado regreso, en estado crítico y con lagunas profundas de memoria, altera por completo la vida de quienes la daban por perdida. Debe enfrentarse a un esposo que rehízo su camino, a un hijo que no la reconoce y a una investigación que se vuelve en su contra cuando nuevas muertes aparecen ligadas a su pasado.

A partir de ese punto, la serie despliega una trama que combina persecuciones, manipulación psicológica y un rompecabezas conspirativo que pone en duda cada pista. El suspenso crece a medida que Emily intenta reconstruir qué ocurrió durante los años en los que estuvo encerrada y quién estuvo detrás de su desaparición.

Tráiler de Ausente

Reparto de Ausente

El elenco está encabezado por Stana Katic como Emily Byrne y Patrick Heusinger en el rol de Nick Durand, su esposo y agente del FBI. A ellos se suma Cara Theobold, quien interpreta a Alice Durand, pieza clave en la nueva dinámica familiar. Completa el núcleo principal Neil Jackson, en la piel de Jack Byrne, hermano de la protagonista, aportando tensión emocional y conflictos que atraviesan la historia.

