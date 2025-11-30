1 de diciembre de 2025 Inicio
Argentina llega a la Navidad con los juguetes más caros de la región y el Gobierno baja impuestos a la importación

El Gobierno redujo del 35% al 20% los aranceles de importación en 14 categorías de juguetes. La medida, que atenta contra la industria nacional, busca sumar competencia, corregir distorsiones frente a países de la región y contener los valores en la previa a las Fiestas.

El Gobierno Nacional redujo los aranceles de importación en 14 categorías de juguetes, entre ellas triciclos, muñecos, patinetas y bloques de construcción, con el objetivo de sumar competencia y presionar a la baja sobre los precios locales, que muestran desfasajes significativos respecto de la región. La medida impacta sobre la industria nacional.

Consumo: en septiembre se registraron fuertes caídas de las ventas en mayoristas y supermercados
La rebaja lleva la tasa del 35% al 20% y revierte un incremento que se mantenía desde hace 13 años y que la administración libertaria calificó como “arbitrario”. Con este ajuste, los aranceles quedan alineados con los del MERCOSUR, una corrección que, según el Gobierno, permitirá dinamizar la oferta disponible en el mercado interno.

La decisión se apoyó en una comparación regional que evidencia que Argentina concentra los precios de juguetes más altos del subcontinente. Las diferencias con países vecinos son marcadas: en el caso de los muñecos transformables, un modelo que en el país se vende a $60.000 cuesta $15.000 en México, un 75% menos, y $20.000 en Brasil y Chile, un 67% menos.

En los bloques de construcción, el mismo set que en Argentina alcanza los $50.000 se consigue a $25.000 en Chile y México, lo que marca una brecha del 50%. Las muñecas presentan una distorsión similar: un producto que aquí vale $50.000 tiene un precio de $35.000 en Brasil, un 30% menos.

La comparación se replica en los patines infantiles, que en el mercado local cuestan $87.000 frente a los $50.000 que se observan en otros países de la región, una diferencia del 42,5%.

Con la reducción arancelaria, el Gobierno apunta a que una mayor presencia de productos importados incremente la competencia y contribuya a moderar los precios en un mes clave para el consumo.

