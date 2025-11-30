Karina Milei cerró el congreso libertario en Mar del Plata y pidió por la reelección de su hermano La secretaria general de la Presidencia encabezó en Mar del Plata el cierre del encuentro provincial de LLA y llamó a unificar criterios internos con un objetivo central: consolidar el proyecto libertario y asegurar un segundo mandato para el Presidente. Por + Seguir en







Karina Milei cerró este domingo el congreso bonaerense de La Libertad Avanza en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, y en su discurso pidió por la reelección de su hermano. “Tenemos que ir por la reelección de Javier Milei en 2027”. La secretaria general de la Presidencia apuntó a alinear a la dirigencia provincial detrás del plan político del oficialismo y pidió sostener la cohesión interna en medio de las tensiones con el sector referenciado en Santiago Caputo.

El encuentro, organizado por el titular del partido en la provincia, Sebastián Pareja, se desarrolló desde temprano en el Hotel Provincial. Reunió a legisladores, intendentes, concejales y dirigentes de más de cien distritos, con paneles dedicados a la agenda parlamentaria, la coordinación territorial y los pilares del programa libertario. En el cierre expusieron Pareja, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la propia Karina Milei.

La convocatoria funcionó como espacio de ordenamiento político tras el recambio legislativo en la Provincia y como antesala de la puja con el peronismo en 2027 por la Gobernación. También buscó fortalecer el armado “inquebrantable”, la línea impulsada por los dirigentes más cercanos a Milei para contrarrestar las diferencias con los referentes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio alineado con Caputo.

La presencia del nuevo bloque libertario bonaerense fue mayoritaria, aunque con ausencias de peso, como los diputados Agustín Romo y Nahuel Sotelo. En contraste, asistieron dirigentes nacionales como Lilia Lemoine, el parlamentario del Mercosur Iván Dubois y referentes legislativos provinciales.