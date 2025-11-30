30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Karina Milei cerró el congreso libertario en Mar del Plata y pidió por la reelección de su hermano

La secretaria general de la Presidencia encabezó en Mar del Plata el cierre del encuentro provincial de LLA y llamó a unificar criterios internos con un objetivo central: consolidar el proyecto libertario y asegurar un segundo mandato para el Presidente.

Por

Karina Milei cerró el congreso libertario en Mar del Plata y pidió por la reelección de Javier Milei en 2027

Karina Milei cerró este domingo el congreso bonaerense de La Libertad Avanza en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, y en su discurso pidió por la reelección de su hermano. “Tenemos que ir por la reelección de Javier Milei en 2027”. La secretaria general de la Presidencia apuntó a alinear a la dirigencia provincial detrás del plan político del oficialismo y pidió sostener la cohesión interna en medio de las tensiones con el sector referenciado en Santiago Caputo.

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem. 
Te puede interesar:

"Unificar posturas": los alcances del congreso partidario de LLA en Mar del Plata

El encuentro, organizado por el titular del partido en la provincia, Sebastián Pareja, se desarrolló desde temprano en el Hotel Provincial. Reunió a legisladores, intendentes, concejales y dirigentes de más de cien distritos, con paneles dedicados a la agenda parlamentaria, la coordinación territorial y los pilares del programa libertario. En el cierre expusieron Pareja, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la propia Karina Milei.

La convocatoria funcionó como espacio de ordenamiento político tras el recambio legislativo en la Provincia y como antesala de la puja con el peronismo en 2027 por la Gobernación. También buscó fortalecer el armado “inquebrantable”, la línea impulsada por los dirigentes más cercanos a Milei para contrarrestar las diferencias con los referentes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio alineado con Caputo.

La presencia del nuevo bloque libertario bonaerense fue mayoritaria, aunque con ausencias de peso, como los diputados Agustín Romo y Nahuel Sotelo. En contraste, asistieron dirigentes nacionales como Lilia Lemoine, el parlamentario del Mercosur Iván Dubois y referentes legislativos provinciales.

Entre los ejes de debate destacó la discusión sobre la boleta única de papel, un proyecto que LLA busca impulsar en la Provincia. “Es una forma de devolverle el poder al elector”, sostuvo el diputado provincial Juan Osaba durante su exposición. El tema volvió a tomar fuerza luego de que el Presidente atribuyera en redes sociales parte del crecimiento legislativo del espacio a la implementación de ese sistema en otras jurisdicciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ornella y Miguel Ángel Calvete implicados en el caso de corrupción en la ANDIS.

Coimas en ANDIS: allanaron la oficina de Ornella Calvete en el Ministerio de Economía

El presidente Javier Milei.

Milei enfrenta el primer frío de la primavera post electoral

Daniel Gollán calificó de bochornoso el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto sanitario

Gollán calificó de "bochornoso" el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto

play

"Justificar el cierre de una fábrica es cruel": picante debate en Indomables sobre la ola de despidos

Carteles en Jujuy, que señalan la falta de obras del gobierno nacional.

Comienza la segunda etapa del Gobierno, con mayor poder pero con más recesión

El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

Rating Cero

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck?

Coco Noir, la fragancia que Rosenfeld elige entre sus aromas de lujo.

Este es el perfume favorito de Ana Rosenfeld: cuánto sale

Emily Byrne intenta reconstruir su pasado en un entorno lleno de amenazas.
play

Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor

En esta serie, una joven se ve envuelta en un misterio que lleva dos décadas.
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y es perfecto si te gustó La chica de nieve

Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

últimas noticias

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Hace 31 minutos
Daniel Gollán calificó de bochornoso el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto sanitario

Gollán calificó de "bochornoso" el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto

Hace 43 minutos
La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Horror en Córdoba: un joven fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados

Hace 1 hora
Ayrton Costa marcó el gol de Boca contra Argentinos Juniors.

Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en un partido complicado por los cuartos de final del Clausura

Hace 1 hora
play

Karina Milei cerró el congreso libertario en Mar del Plata y pidió por la reelección de su hermano

Hace 1 hora