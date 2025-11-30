Este es el perfume favorito de Ana Rosenfeld: cuánto sale La abogada reveló cuál es el aroma que más la identifica, detalló por qué se convirtió en su preferido y generó impacto al conocerse el precio actual en el mercado local. + Seguir en







Coco Noir, la fragancia que Rosenfeld elige entre sus aromas de lujo.

El perfume elegido por Rosenfeld pertenece a una casa francesa histórica.

La fragancia combina notas cítricas, florales y un fondo amaderado.

La colección personal de la abogada incluye marcas de lujo internacionales.

El precio actualizado supera los $197.400 para el frasco de 50ml, según su disponibilidad online. La preferencia de Ana Rosenfeld dejó de ser un misterio: la abogada compartió en redes su colección de fragancias y dejó ver cuál es el aroma que más la representa: Coco Noir de Chanel. Su elección, vinculada a una de las casas más importantes del mundo, volvió a instalarse como tema de conversación entre quienes siguen de cerca el universo de la perfumería de lujo.

La elección se suma a la pasión que la letrada tiene por los aromas, una afición que comparte con frecuencia en redes sociales, donde suele exhibir frascos de diferentes firmas premium. La variedad de su colección refleja años de compras, obsequios y descubrimientos personales.

La revelación de su fragancia favorita no solo reavivó la curiosidad del público, sino que también impulsó el debate sobre cuánto cuesta hoy acceder a ese producto en el mercado argentino, donde los perfumes importados suelen tener precios elevados debido a su exclusividad y la constante variación del dólar.

Coco Chanel 1 El perfume premium supera los $197.400 en plataformas de venta online. Cuál es el perfume favorito de Ana Ronsenfeld El perfume favorito de Ana Rosenfeld es Coco Noir de Chanel, una creación de la casa francesa fundada en 1910 y reconocida mundialmente por sus clásicos de alta perfumería. Según la propia abogada, dentro de su colección —que incluye frascos de Marc Jacobs, Moschino, Jo Malone y otras firmas de renombre— este aroma es el que más disfruta llevar.

La fragancia pertenece a la familia Ámbar Amaderada, lanzada en 2012 y desarrollada por Jacques Polge y Christopher Sheldrake. Se destaca por su combinación de notas cítricas en la salida, un corazón floral intenso y un fondo oscuro marcado por sándalo, pachulí e incienso.

Coco Chanel 2 La colección de la abogada incluye marcas internacionales y frascos exclusivos. Mercado Libre Cuánto sale el perfume favorito de Ana Rosenfeld Coco Noir de Chanel se encuentra disponible en tiendas online como Mercado Libre, donde su precio actualizado ronda los $197.400 para el frasco de 50 ml, con posibilidad de comprarlo en cuotas y con envío incluido. El valor lo posiciona dentro del segmento premium, acorde al nivel de exclusividad de la marca y a la complejidad de su composición aromática.