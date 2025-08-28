Guillermo Francos, sobre el vínculo entre Javier Milei y Diego Spagnuolo: "Si el Presidente confiaba, no debió haberlo hecho"

El jefe de Gabinete se refirió a la relación del mandatario con el extitular de ANDIS y afirmó que Karina Milei y "Lule" Menem "no son corruptos". A la vez aseguró que los audios forman parte de una "operación armada por los K".

Mientras continúan las acusaciones por el escándalo de las coimas y presunto entramado de corrupción en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se expresó sobre el vínculo entre Javier Milei y Diego Spagnuolo , el extitular del organismo, y dejó en claro su postura: "Si el Presidente confiaba, no debió haberlo hecho".

" No escondimos absolutamente nada , habló el Presidente y expresó públicamente que íbamos a hacer todas las denuncias necesarias", señaló el funcionario acerca de la postura del Gobierno ante el contenido de los audios que se dieron a conocer en C5N .

En esa misma línea, Francos defendió a los involucrados en la causa: Eduardo "Lule" Menem , subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, y en especial a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei : "No tengo nada que reprocharle a Lule Menem. Lo conozco y me parece una persona irreprochable, es una persona de confianza. Y por supuesto que pongo las manos en el fuego por Karina" .

"A Milei le interesa lo intelectual y no lo material. No es de los que se abrazan a la caja fuerte, es transparente y honesto. Spagnuolo evidentemente no lo era, lo conocía al Presidente iba a las reuniones de ópera... si el Presidente confiaba en esa persona, no debió haberlo hecho", expuso Francos acercas del vínculo que mantuvo con el principal apuntado, tras la filtración de los audios que sugieren presuntas coimas en los medicamentos para personas con discapacidad, donde también está involucrada la droguería Suizo Argentina .

En medio de un manto de dudas y con la intención de instalar la posibilidad de que los audios no se trataran del propio Spagnuolo, en diálogo con Radio Mitre, Francos aclaró: "El Gobierno entiende que si se le atribuye un audio a Spagnuolo y él no hace declaraciones públicas... en ese audio él está omitiendo su función por no denunciar un delito".

Por último, el dirigente agregó: "Habrá que detectar cuáles fueron los audios borrados, pero tengo total confianza en que la investigación no va mostrar vínculos con el Gobierno. Estamos en campaña, no somos giles y esperábamos estos ataques y denuncias. Están haciendo denuncias por todo, pero veremos cuál es el resultado y cuánto conseguimos que la gente les crea".

El escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en las que estaría involucrada Karina Milei trajo nuevas revelaciones en las últimas horas luego de que salieron a la luz nuevos audios en los que Diego Spagnuolo menciona "choreos" y su vinculación con la hermana del presidente Javier Milei.

Luego de que la Justicia realizara un análisis preliminar del teléfono secuestrado al ex titular de la Andis, el cual reveló que se habrían borrado mensajes selectivamente y de forma manual hace una semana cuando explotó el escándalo. Para los investigadores resulta extraño que no existieran mensajes entre Spagnuolo y los hermanos Milei debido al estrecho vínculo que mantenían.

Argenzuela accedió a un nuevo archivo de voz en el que se escucha al funcionario desplazado: "Yo hablé con el Presidente. Está pasando esto y esto. Javier, le digo, están choreando. No es normal, están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mi este fardo".