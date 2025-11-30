30 de noviembre de 2025 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.326 del domingo 30 de noviembre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Como todos los domingos se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 30 de noviembre de 2025

Números ganadores: 04 - 11 - 21 - 25 - 40 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $2.138.693.303

5 aciertos: 33 ganadores. Premio: $ 1.207.743,41

4 aciertos: 1868 ganadores. Premio: $6.400,78

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 30 de noviembre de 2025

Números ganadores: 08 - 14 - 16 - 22 - 24 - 41

6 aciertos: Vacante. Premio: $ 3.531.517.747

5 aciertos: 75 ganadores. Premio: $ 531.407,10

4 aciertos: 4090 ganadores Premio: $ 2.923,39

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 30 de noviembre de 2025

Números ganadores: 02 - 03 - 13 - 16 - 19 - 28

6 aciertos: vacante. Premio: $8.066.999.115

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 30 de noviembre de 2025

Números ganadores: 13 - 22 - 36 - 39 - 40 - 44

5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $19.861.008,75

Pozo extra: resultado del domingo 30 de noviembre de 2025

Números ganadores:

6 aciertos: 3285 ganadores. Premio $39.573,82

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.325 del Quini 6 se realizará del miércoles 3 de diciembre a las 21.15. Pozo estimado: $15.000.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

