"Justificar el cierre de una fábrica es cruel": picante debate en Indomables sobre la ola de despidos

El equipo conducido por Diego Brancatelli y Mariana Brey encendió el debate sobre la creciente tendencia de cierres de empresas y despidos masivos, producida por las políticas económicas del Gobierno.

El panel debatió sobre los despidos y la recesión económica.

El equipo de Indomables, en C5N, con la conducción de Diego Brancatelli y Mariana Brey, debatió sobre los cierres de empresas y los miles de despidos durante los casi 2 años del gobierno de Javier Milei: "La justificación sobre el cierre de una fábrica es cruel", detallaron.

La comunicadora hizo un balance de los dos años de Javier Milei.
Nancy Pazos. sobre Milei: "Busca imponer el modelo de primarización de la economía, como hizo la dictadura"

Los panelistas opinaron sobre las empresas que cerraron sus puertas como pasó en en Tierra del Fuego, con la textil Blanco Nieve, ubicada en Río Grande, que despidió a todos sus empleados luego de más de 30 años de actividad y sin previo aviso. Además, se suman las suspensiones de personal de empresas como Mirgor, donde se producen celulares, televisores y equipos de aire acondicionado, entre otros cierres en todo el país.

"Yo no puedo creer que no defendamos los puestos de laburo de la gente. ¿En que te convertiste Aracre (Antonio), en qué carajo te convertiste. ¿Cómo te vas a poner en contra de una familia, de un laburante que llega ahora a la casa y que no tiene ni para comer? Y que no le puede explicar a los pibes que no tiene más laburo a partir de fin de año. Por qué no te dejás de hinchar....", disparó Ladaga.

Aracre trató de salir del entredicho y respondió que "no le voy a contestar a las agresiones, sino que vengo a hablar de las cuestiones económicas...". Además, aclaró que en Tierra del Fuego la producción es sustentable porque no paga Ganancias, ni IVA. "Como muchas otras empresas, durante años encerraron a los consumidores con productos caros, con la justificación que no había que perder el trabajo", opinó. "Estás haciendo mucho daño Aracre", concluyó Ladaga en tono serio.

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

Los famosos en el cumpleaños de Benjamín Vicuña.

Con Francella, Suar y Furriel, Benjamín Vicuña celebró sus 47 años: "Mis amigos son mi familia"

El actor debió suspendes funciones teatrales de este fin de semana.

Incertidumbre por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que preocupó a sus seguidores

Las famosas celebraron el cumpleaños junto a su compañera de reality.

La fiesta de los 50: una participante de MasterChef Celebrity celebró con una cena con sus compañeros de Telefe

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

Hace 9 minutos
Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.

Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas

Hace 10 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3835 del sábado 29 de noviembre de 2025

Hace 45 minutos
La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

Hace 56 minutos
Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

Hace 1 hora