"Justificar el cierre de una fábrica es cruel": picante debate en Indomables sobre la ola de despidos El equipo conducido por Diego Brancatelli y Mariana Brey encendió el debate sobre la creciente tendencia de cierres de empresas y despidos masivos, producida por las políticas económicas del Gobierno.







El panel debatió sobre los despidos y la recesión económica. C5N

El equipo de Indomables, en C5N, con la conducción de Diego Brancatelli y Mariana Brey, debatió sobre los cierres de empresas y los miles de despidos durante los casi 2 años del gobierno de Javier Milei: "La justificación sobre el cierre de una fábrica es cruel", detallaron.

Los panelistas opinaron sobre las empresas que cerraron sus puertas como pasó en en Tierra del Fuego, con la textil Blanco Nieve, ubicada en Río Grande, que despidió a todos sus empleados luego de más de 30 años de actividad y sin previo aviso. Además, se suman las suspensiones de personal de empresas como Mirgor, donde se producen celulares, televisores y equipos de aire acondicionado, entre otros cierres en todo el país.

"Yo no puedo creer que no defendamos los puestos de laburo de la gente. ¿En que te convertiste Aracre (Antonio), en qué carajo te convertiste. ¿Cómo te vas a poner en contra de una familia, de un laburante que llega ahora a la casa y que no tiene ni para comer? Y que no le puede explicar a los pibes que no tiene más laburo a partir de fin de año. Por qué no te dejás de hinchar....", disparó Ladaga.