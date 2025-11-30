Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck? Cada movimiento de la artista genera repercusión, no solo por su trayectoria, sino también por el peso mediático de sus relaciones. + Seguir en







La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vuelve a ser noticia por una decisión vinculada a su vida personal. La artista puso en circulación una selección de anillos de compromiso.

JLo es la nueva imagen de los anillos de compromiso de la marca turca Zen Diamond. Protagoniza la campaña con un look nupcial y joyas de diseño opulento.

Algunas de esas joyas están asociadas a relaciones muy mediáticas. La duda gira en torno a si una pieza puntual forma parte o no de la venta.

El acuerdo llega tras su divorcio de Ben Affleck y en una etapa de fuerte foco profesional. La artista recibió seis anillos de compromiso; el más caro fue uno de 6,5 millones de dólares. La vida personal de Jennifer López suele captar la atención global, especialmente cuando se cruza con decisiones que mezclan lo sentimental y lo simbólico. En las últimas horas, una noticia vinculada a sus joyas más significativas volvió a ubicarla en el centro de la conversación pública.

Los anillos de compromiso, cargados de historias y momentos clave, representan capítulos muy distintos de su vida amorosa y profesional. La pregunta que rápidamente empezó a circular apunta a uno en particular, asociado a una de sus relaciones más recientes y comentadas.

La celebridad, famosa tanto por su influencia cultural como por haber recibido seis anillos de compromiso a lo largo de su vida, ahora se convierte en la imagen de una exclusiva línea de anillos, aunque no se trate de piezas personales.

Jennifer Lopez será la cara de los anillos de compromiso de Zen Diamond, una prestigiosa marca de joyería originaria de Turquía. En la campaña promocional, la artista posa con un vestido de novia blanco y un imponente anillo de diamantes de diseño sofisticado y lujoso.

Esta colaboración se presenta en una etapa significativa de su vida privada. Luego de su divorcio de Ben Affleck a comienzos de 2025, López se muestra enfocada en nuevos proyectos profesionales, giras y acuerdos comerciales. Según fuentes cercanas, la motivación no es económica, sino estratégica: mantenerse activa, vigente y presente en la conversación pública desde el plano laboral.

Jennifer Lopez se comprometió seis veces a lo largo de su vida y contrajo matrimonio en algunas de esas oportunidades. El anillo más costoso que recibió fue el de Marc Anthony, padre de sus mellizos, valuado en aproximadamente 6,5 millones de dólares, una cifra que refuerza el histórico vínculo de la cantante con el lujo y la alta joyería.

