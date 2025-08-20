20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Duro golpe para Javier Milei: Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

La oposición logró revertir el veto presidencial y ahora el proyecto deberá ser tratado en el Senado. Fue total de 172 votos en contra del veto.

Por
Reves para Milei

Reves para Milei, Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

La Cámara de Diputados rechazó con más de dos tercios de los votos el veto de Javier Milei contra la ley de Emergencia en Discapacidad, que el Senado convirtió en ley el pasado 10 de junio.

Te puede interesar:

Lola Berthet criticó al Gobierno por el ajuste en Discapacidad: "Nuestros hijos se están quedando sin sus terapias"

Tras un debate intenso, donde la oposición necesitaba 2/3 de los votos para rechazar el veto de Milei, la votación tuvo 172 positivos (contra el veto), 73 negativos y 2 abstenciones.

Antes de la sesión, el Gobierno intentó cambiar las voluntades de algunos diputados en duda prometiendo una suba en las prestaciones en discapacidad. "El Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad", anunció el vocero presidencial Manuel Adorni a través de una publicación de X, sin lograr el efecto deseado.

Las claves de la ley de Emergencia en Discapacidad

La iniciativa plantea un paquete de medidas que van desde la regularización de pagos a prestadores hasta el cumplimiento efectivo del cupo laboral en el Estado.

Uno de los ejes centrales es la regularización de deudas y la actualización de aranceles: se propone saldar los pagos atrasados del sistema de salud y garantizar un ajuste mensual en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El texto también declara al sistema de interés público nacional, lo que refuerza su carácter prioritario.

El proyecto avanza sobre la reforma de las pensiones no contributivas, con el objetivo de asegurar financiamiento suficiente y revisar las condiciones de acceso y permanencia. A la vez, se prevé un fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con mejoras en la base de datos y auditorías periódicas para transparentar la gestión.

La iniciativa también incluye una compensación económica de emergencia para prestadores y recursos específicos para talleres de producción y centros de día, con un impacto fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó entre el 0,22% y 0,42% del PBI.

Otro punto clave es la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La ANDIS, junto al Consejo Federal de Discapacidad, establecerá nuevos lineamientos para contemplar no solo las condiciones físicas, sino también las intelectuales, sensoriales y sociales de cada persona.

Finalmente, el proyecto reafirma la obligación del Estado de cumplir con el 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público, una deuda histórica que hasta ahora se cumple de manera parcial y fragmentaria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Francos no confirmó si el Gobierno tiene los apoyos necesarios para sostener los vetos.

Francos, sobre el debate por los vetos: "El Gobierno no emite un solo peso y la gente no quiere más inflación"

play

Diputados logró frenar el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad y ahora trata el veto a jubilados

La violencia digital es una problemática cada vez más extendida y potenciada por el uso de la IA.

Violencia digital: presentaron la Guía Ema para prevenir la difusión de contenido íntimo sin consentimiento

confirmada la megasesion en diputados para tratar los vetos de milei y una agenda que incomoda para el gobierno

Confirmada la megasesión en Diputados para tratar los vetos de Milei y una agenda que incomoda para el Gobierno

El Congreso renovará bancas en octubre.

Cierre de listas: uno por uno, los candidatos a diputados y senadores por las provincias

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá.

Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Romina del Plá serán los candidatos de la Izquierda en octubre

Rating Cero

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines.
play

Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas.
play

Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas

Las novedades sobre la relación más escandalosa del momento

Cuál es el famoso actor que inició el divorcio mientras presenta una nueva novia

Tomá merca, fue el fuerte insulto de Griselda Sánchez a Daniel Casalnovo

Fuerte pelea de una ex-Gran Hermano en vivo por la infidelidad de Gimena Accardi: abandonó el estudio llorando

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

últimas noticias

Reves para Milei, Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Duro golpe para Milei: Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Hace 17 minutos
play

Lola Berthet criticó al Gobierno por el ajuste en Discapacidad: "Nuestros hijos se están quedando sin sus terapias"

Hace 21 minutos
Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Hace 29 minutos
Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Hace 52 minutos
Donald Trump y Lisa Cook.

Estados Unidos: Donald Trump pidió la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la FED

Hace 1 hora