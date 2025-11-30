IR A
Cuál es la trama de El último samurai de pie, la serie coreana que es de lo más visto en Netflix

La mezcla perfecta entre Shogun y El juego del calamar que se está colando entre lo más visto de la plataforma.

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. Aquí los protagonistas son los samuráis, guerreros aristocráticos que sirvieron a los señores feudales hasta 1870 y eran conocidos por su destreza marcial.

Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor

Ellos darán vida a El último samurai de pie, una serie de Netflix con una historia sólida, varias subtramas integradas y que ofrece una mezcla atractiva de elementos históricos con otros de fantasía, sobre todo en las escenas de acción donde cientos de samurai deben enfrentarse para sobrevivir.

La historia comienza en 1878 cuando se despojó a los samurais de su privilegio y del derecho a portar armas. En ese contexto, una sociedad secreta organiza un juego, el koduku, donde la mayoría de los participantes son antiguos samuráis, ninjas, arqueros, expertos en otras disciplinas como la lanza y más.

Sinopsis de El último samurai de pie, la serie tendencia de Netflix

Cada concursante recibe una tablilla y debe viajar de Kioto a Tokio a pie. Para ganar puntos debe sumar tablillas que solo se consiguen si eliminan a otros jugadores. Quienes lleguen al final deberán portar 30 fichas y el número de sobrevivientes no debe ser mayor a 9.

Mientras la serie muestra esta cacería sangrienta, también nos enseña otras subtramas como la de los poderosos que apuestan por sus guerreros favoritos o la del Ministerio del Interior y la Policía que no pueden encontrar al responsable de tal evento e inician una investigación para darle fin.

Uno de los puntos interesantes de los samurais es que forman alianzas para llegar al final y encontrar el misterio que los espera en Tokio. Sin embargo, a medida que avanza la serie, muchos sospechan que este macabro juego es un intento desesperado por eliminar a los últimos samuráis vivos.

el ultimo samurai

Tráiler de El último samurai de pie

Embed - El último samurái en pie | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El último samurai de pie

  • Junichi Okada como Shujiro Saga
  • Yumia Fujisaki como Futaba Katsuki
  • Kaya Kiyohara como Iroha Kinugasa
  • Masahiro Higashide como Kyojin Tsuge
  • Takayuki Yamada como Jinbe Ando
  • Hiroshi Abe como Gentosai Okabe
  • Hideaki It como Bukotsu Kanjiya
  • Rysei Yokohama como Toya Tenmyo
ultimo samurai
