Piedras, tensión y ascenso: Estudiantes de Río Cuarto vuelve a primera y Madryn cierra el año con incidentes El 1-1 en Chubut desató agresiones de hinchas locales contra la terna arbitral y obligó a intervenir a la policía. Sin embargo Estudiantes de Río Cuarto selló su regreso a Primera con un 3-1 global y celebró un ascenso esperado durante cuatro décadas.







El empate 1-1 entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto terminó en un cierre caótico. La frustración por no alcanzar el ascenso derivó en incidentes: hinchas del local arrojaron piedras hacia la terna arbitral encabezada por Facundo Tello, en un nuevo capítulo de tensión entre el club patagónico y los jueces durante la temporada.

Tras el pitazo final, efectivos de seguridad y policía debieron intervenir cuando algunos simpatizantes y jugadores protagonizaron un cruce que derivó en una breve batalla campal. El episodio, que no pasó a mayores, dejó la imagen final de una campaña marcada por presiones y desbordes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1995266281285484901&partner=&hide_thread=false Los incidentes con los hinchas de Deportivo Madryn que llevaron a Tello a terminar la final antes de tiempo. Estudiantes (RC) se impuso ante el Aurinegro en el global y ascendió a la primera división del fútbol argentino. pic.twitter.com/nxdl1k7lv2 — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2025 Deportivo Madryn transitó el campeonato bajo sospechas de presuntos favores arbitrales que motivaron cuestionamientos desde distintos sectores del ascenso. Ese clima, sumado a las propias limitaciones futbolísticas, puso en jaque el funcionamiento del equipo y alimentó un desconcierto que estalló con la imposibilidad de lograr el objetivo deportivo.

El empate ante Estudiantes no solo cerró un torneo irregular: también abrió la puerta a un replanteo interno para dirigencia, cuerpo técnico y plantel, que ahora deberán reconstruir confianza hacia adentro y hacia afuera para encarar la próxima temporada.

La contracara estuvo del lado cordobés. Estudiantes de Río Cuarto, que llegó a Madryn con el 3-1 a favor, completó una serie sólida y alcanzó su regreso a la élite del fútbol argentino después de 40 años. Mientras el local quedó envuelto en incidentes y cuestionamientos, el “León” celebró una gesta histórica que coronó una campaña firme y sin sobresaltos.