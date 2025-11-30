30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Piedras, tensión y ascenso: Estudiantes de Río Cuarto vuelve a primera y Madryn cierra el año con incidentes

El 1-1 en Chubut desató agresiones de hinchas locales contra la terna arbitral y obligó a intervenir a la policía. Sin embargo Estudiantes de Río Cuarto selló su regreso a Primera con un 3-1 global y celebró un ascenso esperado durante cuatro décadas.

Por
Piedras
Piedras, tensión y ascenso: Estudiantes de Río Cuarto vuelve a primera y Madryn cierra el año con incidentes

El empate 1-1 entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto terminó en un cierre caótico. La frustración por no alcanzar el ascenso derivó en incidentes: hinchas del local arrojaron piedras hacia la terna arbitral encabezada por Facundo Tello, en un nuevo capítulo de tensión entre el club patagónico y los jueces durante la temporada.

Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA
Te puede interesar:

Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

Tras el pitazo final, efectivos de seguridad y policía debieron intervenir cuando algunos simpatizantes y jugadores protagonizaron un cruce que derivó en una breve batalla campal. El episodio, que no pasó a mayores, dejó la imagen final de una campaña marcada por presiones y desbordes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1995266281285484901&partner=&hide_thread=false

Deportivo Madryn transitó el campeonato bajo sospechas de presuntos favores arbitrales que motivaron cuestionamientos desde distintos sectores del ascenso. Ese clima, sumado a las propias limitaciones futbolísticas, puso en jaque el funcionamiento del equipo y alimentó un desconcierto que estalló con la imposibilidad de lograr el objetivo deportivo.

El empate ante Estudiantes no solo cerró un torneo irregular: también abrió la puerta a un replanteo interno para dirigencia, cuerpo técnico y plantel, que ahora deberán reconstruir confianza hacia adentro y hacia afuera para encarar la próxima temporada.

La contracara estuvo del lado cordobés. Estudiantes de Río Cuarto, que llegó a Madryn con el 3-1 a favor, completó una serie sólida y alcanzó su regreso a la élite del fútbol argentino después de 40 años. Mientras el local quedó envuelto en incidentes y cuestionamientos, el “León” celebró una gesta histórica que coronó una campaña firme y sin sobresaltos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca le ganó a Argentinos Juniors en la Bombonera.
play

Boca sacó adelante un partido complicado y le ganó 1-0 a Argentinos para meterse en las semifinales del Clausura

Dunne es el jugador con más goles en contra en la Premier League.

Quién es Richard Dunne, el futbolista con más goles en contra de la historia

El Inter de Lautaro Martínez volvió a la victoria en condición de visitante

Con un doblete de Lautaro Martínez, Inter se quedó con la victoria ante Pisa

El partido que define el segundo ascenso será este domingo desde las 17

Se define el último ascenso a Primera: Deportivo Madryn recibe a Estudiantes de Río Cuarto

Robert Lewandowski marcó tendencia con su look.

El look monocromático y descontracturado de Robert Lewandowski: muchos querrán copiarlo

Navarro Montoya, ídolo de Boca, también es hincha del club.

Mono Navarro Montoya fue claro y eligió el título más importante de la historia de Boca

Rating Cero

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. 
play

Cuál es la trama de El último samurai de pie, la serie coreana que es de lo más visto en Netflix

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck?

Coco Noir, la fragancia que Rosenfeld elige entre sus aromas de lujo.

Este es el perfume favorito de Ana Rosenfeld: cuánto sale

Emily Byrne intenta reconstruir su pasado en un entorno lleno de amenazas.
play

Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor

últimas noticias

Argentina llega a la Navidad con los juguetes más caros de la región y el Gobierno baja impuestos a la importación

Argentina llega a la Navidad con los juguetes más caros de la región y el Gobierno baja impuestos a la importación

Hace 10 minutos
play
Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Hace 1 hora
Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

Hace 1 hora
Quini 6: resultados del sorteo 3.326 del domingo 30 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.326 del domingo 30 de noviembre de 2025

Hace 1 hora
Piedras, tensión y ascenso: Estudiantes de Río Cuarto vuelve a primera y Madryn cierra el año con incidentes

Piedras, tensión y ascenso: Estudiantes de Río Cuarto vuelve a primera y Madryn cierra el año con incidentes

Hace 1 hora