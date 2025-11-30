IR A
¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

La nueva apuesta de Netflix es una serie colombiana que combina drama y humor y sigue la vida de una mujer, aparentemente feliz y estable en su matrimonio, que termina casándose con un ex amor a escondidas de su marido. ¿Cómo le va en la doble vida?

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.

En las series y telenovelas, el asunto de la doble vida de alguien ha sido abordado en numerosas ocasiones. Hombres que logran engañar a dos esposas, que a veces solo se enteran de que el personaje era bígamo cuando fallece y surgen las singulares familias a las que hacía feliz.

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. 
Sin embargo, que fuera una mujer quien se atreviera a tener una doble existencia y se encontrara en el permanente dilema no aparece mucho en el catálogo de historias audiovisuales. Se trata de Simplemente Alicia, una comedia dramática que te mantendrá atrapado de principio de a fin.

La evolución de los relatos y el riesgo y la astucia cada vez mayor que asumen escritores y productores para ofrecer historias rompedoras trae justamente una de este tipo a la pantalla de Netflix, que por supuesto el público agradece.

Sinopsis de Simplemente Alicia, la serie que es furor en Netflix

‘Simplemente Alicia’ es una dramedia, nombre con el que se le conoce a una historia que conjuga drama y comedia, que en esta ocasión, muestra la vida de una mujer joven con una vida aparentemente plena y resuelta, llamada Alicia Fernández, quien está felizmente casada con Alejo, un escritor exitoso y apuesto.

Sin embargo, la vida de la protagonista cambia radicalmente cuando aparece en su vida Pablo, un antiguo amor. Se trata de un apuesto sacerdote, que ha decidido abandonar los hábitos para no renunciar al amor de Alicia. Es así como ella termina casándose con el ahora excura. Para Alicia el dilema es que ama tanto al escritor como la exsacerdote.

De esta manera, la serie, que según información oficial, versa sobre segundas oportunidades, culpas, amores y mentiras muestra las disyuntivas de una mujer que toma decisiones llevadas por el corazón. Naturalmente en un punto debe asumir las consecuencias de sus actos.

Tráiler de Simplemente Alicia

Embed - Simplemente Alicia | Tráiler en Español Latino (Serie de Netflix)

Reparto de Simplemente Alicia

  • Verónica Orozco
  • Michel Brown
  • Sebastián Carvajal
  • Luna Baxter
  • Julián Román
  • Silvia de Dios
  • Biassini Segura
  • Andrés Toro
