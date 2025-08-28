28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei dará un discurso ante empresarios en medio del escándalo por coimas

El Presidente formará parte de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Se espera que brinde definiciones tanto de orden político como económico.

Por
Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

El presidente Javier Milei brindará este jueves un discurso ante empresarios en medio de la fuerte polémica por el escándalo de las coimas en el Gobierno y la fallida caravana en Lomas de Zamora. Será en el marco de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) donde se espera que el jefe de Estado brinde definiciones tanto de orden político como económico.

Te puede interesar:

Francos, sobre el vínculo entre Milei y Spagnuolo: "Si el Presidente confiaba, no debió haberlo hecho"

Según la información que consigna Ámbito, en el evento, el mandatario será recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, que en mayo se había convertido en la primera mujer designada para conducir la organización que reúne a las principales centrales empresarias del país.

El 15 de mayo de 2024, Milei había participado de un encuentro similar, donde había prometido cerrar “todos los grifos de la emisión monetaria” y reafirmó su postura económica: “No voy a ser un intervencionista. Voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza”.

milei-cicypjpg

Tras la agresión en Lomas, Javier Milei se refugió en Olivos y responsabilizó al kirchnerismo

Tras los incidentes en la caravana de Lomas de Zamora, donde un grupo de manifestantes lo insultó y arrojó objetos contra su camioneta, el presidente Javier Milei se refugió en la Quinta de Olivos y responsabilizó al kirchnerismo por la violencia.

“En Olivos con el profe José Luis Espert y con mi jefa, Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas sin ideas volvieron a recurrir a la violencia tirando piedras. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas: kirchnerismo nunca más”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

image

Milei iba a realizar un acto en Lomas de Zamora en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones provinciales de septiembre y las nacionales de octubre. La jornada comenzó con una caravana que debió ser interrumpida a los 5 minutos de su comienzo por incidentes.

De pie sobre la caja de una camioneta 4x4 blanca y acompañado por su hermana Karina, el diputado Espert y el candidato Sebastián Pareja, fue blanco de insultos y objetos arrojados por manifestantes opositores. El episodio derivó en un tumulto en el que incluso el periodista Lautaro Maislin sufrió un intento de robo.

Tras la agresión, la camioneta aceleró de manera brusca, poniendo en riesgo a los presentes. Espert debió abandonar la zona a bordo de una moto, sin casco, al igual que el conductor del vehículo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei durante la caravana en Lomas de Zamora.

El intendente de Lomas de Zamora lamentó la agresión a Milei: "No puede ser que aparezca la violencia"

play

Video: las provocaciones de Milei y Espert a una mujer en Lomas de Zamora justo antes de la violencia

La jueza Preska y otro fallo contra Argentina.

Causa de YPF: la jueza Preska rechazó el pedido del país de evitar entregar el contenido de chat y mails de altos funcionarios

El escándalo de las coimas en discapacidad empaña la campaña de La Libertad Avanza. 

Cómo impacta la denuncia por las presuntas coimas del Gobierno en un clima de apatía electoral

Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: Estafador, miserable y payaso.

Axel Kicillof cruzó con dureza a Javier Milei: "Estafador, miserable y payaso"

play

Cristina cuestionó al Gobierno por el fentanilo y el escándalo de coimas: "No se hacen cargo de nada"

Rating Cero

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Con un estilo audaz y opiniones firmes sobre la infidelidad, Emilia Attias volvió a captar la atención mediática y reforzó su rol como referente.

Emilia Attias se robó todas las miradas con un espectacular look total black: "Unas nocturnas"

Preocupa el veloz deterioro de la salud del actor. 

Bruce Willis ya no vive con su familia: su esposa reveló la dura verdad sobre el deterioro de su salud

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

El paso del tiempo y los tratamientos estéticos dejaron huella en Lindsay Lohan, quien pasó de ser un ícono juvenil de Hollywood a mostrar una transformación física que generó debate entre sus seguidores y la prensa internacional.

La impresionante transformación de Lindsay Lohan: pocos recuerdan cómo se veía antes

últimas noticias

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Hace 18 minutos
El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Hace 27 minutos
Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

Milei dará un discurso ante empresarios en medio de la polémica por las coimas

Hace 33 minutos
El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

Hace 40 minutos
Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Insólito: es jugador de Manchester City y fue detenido por robar un celular en un boliche

Hace 41 minutos