Diego Santilli se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés en Corrientes para asegurar apoyos al Presupuesto y las reformas del Gobierno El ministro del Interior viaja a Corrientes para reunirse con Gustavo Valdés y avanzar en los consensos que exige la Casa Rosada para impulsar las medidas que considera necesarias para la segunda mitad de la gestión. Por + Seguir en







Santilli se reunirá con el gobernador Valdés en Corrientes para asegurar apoyos al Presupuesto y las reformas del Gobierno X (@diegosantilli)

El ministro del Interior, Diego Santilli, continuará esta semana su recorrida por las provincias con una escala en Corrientes, donde se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés. El movimiento forma parte de la estrategia que impulsa el presidente Javier Milei para consolidar apoyos políticos de cara al tratamiento del Presupuesto y de las reformas estructurales que busca , sin alterar el esquema central del plan de gestión.

Corrientes fue la única provincia en la que, en las últimas elecciones, se impuso la fuerza Provincias Unidas, con el 33,91% de los votos. El oficialismo nacional quedó cerca, con el 32,68%. Desde el 10 de diciembre, el mando provincial pasará a Juan Pablo Valdés, mientras que su hermano Gustavo asumirá una banca en el Senado local.

La visita de Santilli se inscribe en la serie de conversaciones que el ministro mantiene con mandatarios locales para garantizar respaldo legislativo al Presupuesto, sostener el equilibrio fiscal y acelerar el avance de las reformas laboral, penal y tributaria. El objetivo del Gobierno es sellar acuerdos antes de la asunción de los nuevos legisladores.

En la agenda que el funcionario lleva a cada provincia se destacan tres ejes: la situación fiscal, la continuidad y priorización de la obra pública, y el tratamiento de los proyectos que impulsa el Ejecutivo Nacional. Santilli insiste en que el equipo de Milei trabaja para obtener las mayorías necesarias que permitan aprobar las reformas estructurales de La Libertad Avanza.

Desde que asumió al frente del Ministerio del Interior, Santilli ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).