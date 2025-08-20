Otra derrota para el Gobierno: Diputados aprobó la coparticipación automática de los ATN que impulsaban los gobernadores

La Cámara de Diputados aprobó esta noche el proyecto de ley, ya con media sanción del Senado, que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La iniciativa, impulsada por la mayoría de los gobernadores, representa un duro revés para el Gobierno Nacional, que buscaba mantener el manejo discrecional de esos fondos.
Según supo Noticias Argentinas, la norma establece que los fondos de ATN serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable y su envío deberá ser "diaria y automática", en las mismas condiciones que la coparticipación federal.
El debate: "Ahogo a las provincias" vs. "sistema de corrupción"
El debate en el recinto expuso las dos posturas antagónicas. Desde la oposición argumentaron que el recorte de fondos estaba ahogando a las provincias, mientras que el oficialismo defendió la discrecionalidad como una herramienta contra la corrupción.
La propuesta del oficialismo, que consistía en seguir usando los ATN para emergencias y repartir solo el remanente, quedó descartada con la aprobación del dictamen de mayoría, que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación
NOTICIA EN DESAROLLO...