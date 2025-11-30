Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en un partido complicado por los cuartos de final del Clausura 2025

Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en la Bombonera, en el marco de los cuartos de final del torneo Clausura 2025. El gol lo convirtió Ayrton Costa durante el primer tiempo. El Xeneize y el Bicho buscan avanzar de ronda en el partido, que es arbitrado por Fernando Echenique.
Argentinos Juniors advirtió en el primer minuto del primer tiempo con un remate desde afuera del área que Agustín Marchesín desvió al tiro de esquina. El Bicho buscó exponer el estilo de juego que impuso durante distintos partidos del Clausura: dominar e intentar encontrar el espacio para dañar a la defensa rival.
No obstante, Boca abrió el marcador a los 4 minutos con un gol de Costa, quien aprovechó un rebote de Gonzalo Siri por un tiro de Miguel Merentiel luego de un tiro de esquina. Luego, el Xeneize buscó aprovechar las dificultades del Bicho para avanzar con claridad en el campo de juego con un disparo de Carlos Palacios, que se estrelló en el travesaño.
Por su parte, el equipo de Nicolás Diez continuaba con una mayor posesión de la pelota con Alan Lescano, Nicolás Oroz y Federico Fattori, quien tuvo una oportunidad para anotar con un disparo desde afuera del área, como principales ejes.
En tanto, el conjunto de Claudio Úbeda intentó ampliar el marcador con los progresos de Exequiel Zeballos, su delantero más punzante. Sobre los últimos minutos de la primera parte, Leandro Paredes le cedió la pelota al Changuito, quien lanzó un centro a Milton Giménez, pero el delantero no logró vencer a Siri con su cabeza.
El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, dispuso que luego del triunfo 2-0 sobre Talleres por los octavos de final del campeonato, jueguen los mismos titulares para enfrentar a Argentinos Juniors. Además, de superar al equipo de La Paternal, el Xeneize busca encadenar su sexto triunfo consecutivo.
Por su parte, Diez también resolvió repetir el equipo que derrotó 2-0 a Vélez en Liniers. Para el Bicho se trata de un torneo clave, ya que pese a que por la tabla anual clasificó al repechaje de la Copa Libertadores 2026, en caso de ser campeón se meterá directamente en la fase de grupos.
En tanto, el vencedor del partido se cruzará en las semifinales con el ganador del cruce entre Racing y Tigre, que se llevará adelante este lunes desde las 21:30 en Avellaneda.
El gol de Boca a Argentinos Juniors por el torneo Clausura 2025
Boca vs. Argentinos Juniors, por el torneo Clausura 2025: formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
- Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.