Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en un partido complicado por los cuartos de final del Clausura 2025

El Xeneize abrió el marcador con un gol de Ayrton Costa. El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor del partido entre Racing y Tigre.

Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en la Bombonera , en el marco de los cuartos de final del torneo Clausura 2025. El gol lo convirtió Ayrton Costa durante el primer tiempo. El Xeneize y el Bicho buscan avanzar de ronda en el partido, que es arbitrado por Fernando Echenique.

Mono Navarro Montoya fue claro y eligió el título más importante de la historia de Boca

Argentinos Juniors advirtió en el primer minuto del primer tiempo con un remate desde afuera del área que Agustín Marchesín desvió al tiro de esquina. El Bicho buscó exponer el estilo de juego que impuso durante distintos partidos del Clausura: dominar e intentar encontrar el espacio para dañar a la defensa rival.

No obstante, Boca abrió el marcador a los 4 minutos con un gol de Costa, quien aprovechó un rebote de Gonzalo Siri por un tiro de Miguel Merentiel luego de un tiro de esquina. Luego, el Xeneize buscó aprovechar las dificultades del Bicho para avanzar con claridad en el campo de juego con un disparo de Carlos Palacios , que se estrelló en el travesaño.

Por su parte, el equipo de Nicolás Diez continuaba con una mayor posesión de la pelota con Alan Lescano, Nicolás Oroz y Federico Fattori , quien tuvo una oportunidad para anotar con un disparo desde afuera del área, como principales ejes.

En tanto, el conjunto de Claudio Úbeda intentó ampliar el marcador con los progresos de Exequiel Zeballos , su delantero más punzante. Sobre los últimos minutos de la primera parte, Leandro Paredes le cedió la pelota al Changuito, quien lanzó un centro a Milton Giménez , pero el delantero no logró vencer a Siri con su cabeza.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, dispuso que luego del triunfo 2-0 sobre Talleres por los octavos de final del campeonato, jueguen los mismos titulares para enfrentar a Argentinos Juniors. Además, de superar al equipo de La Paternal, el Xeneize busca encadenar su sexto triunfo consecutivo.

Por su parte, Diez también resolvió repetir el equipo que derrotó 2-0 a Vélez en Liniers. Para el Bicho se trata de un torneo clave, ya que pese a que por la tabla anual clasificó al repechaje de la Copa Libertadores 2026, en caso de ser campeón se meterá directamente en la fase de grupos.

En tanto, el vencedor del partido se cruzará en las semifinales con el ganador del cruce entre Racing y Tigre, que se llevará adelante este lunes desde las 21:30 en Avellaneda.

El gol de Boca a Argentinos Juniors por el torneo Clausura 2025

Embed BOCA SE PUSO EN VENTAJA Ayrton Costa aprovechó el rebote de Siri y anotó el 1-0 ante Argentinos



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/8PB1Skv0t2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2025

Boca vs. Argentinos Juniors, por el torneo Clausura 2025: formaciones