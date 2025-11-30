30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en un partido complicado por los cuartos de final del Clausura 2025

El Xeneize abrió el marcador con un gol de Ayrton Costa. El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará al vencedor del partido entre Racing y Tigre.

Por
Ayrton Costa marcó el gol de Boca contra Argentinos Juniors.

Ayrton Costa marcó el gol de Boca contra Argentinos Juniors.

NA/Juan Foglia
Boca recibe a Argentinos Juniors en la Bombonera.

Boca recibe a Argentinos Juniors en la Bombonera.

C5N

Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en la Bombonera, en el marco de los cuartos de final del torneo Clausura 2025. El gol lo convirtió Ayrton Costa durante el primer tiempo. El Xeneize y el Bicho buscan avanzar de ronda en el partido, que es arbitrado por Fernando Echenique.

Navarro Montoya, ídolo de Boca, también es hincha del club.
Te puede interesar:

Mono Navarro Montoya fue claro y eligió el título más importante de la historia de Boca

Argentinos Juniors advirtió en el primer minuto del primer tiempo con un remate desde afuera del área que Agustín Marchesín desvió al tiro de esquina. El Bicho buscó exponer el estilo de juego que impuso durante distintos partidos del Clausura: dominar e intentar encontrar el espacio para dañar a la defensa rival.

No obstante, Boca abrió el marcador a los 4 minutos con un gol de Costa, quien aprovechó un rebote de Gonzalo Siri por un tiro de Miguel Merentiel luego de un tiro de esquina. Luego, el Xeneize buscó aprovechar las dificultades del Bicho para avanzar con claridad en el campo de juego con un disparo de Carlos Palacios, que se estrelló en el travesaño.

Por su parte, el equipo de Nicolás Diez continuaba con una mayor posesión de la pelota con Alan Lescano, Nicolás Oroz y Federico Fattori, quien tuvo una oportunidad para anotar con un disparo desde afuera del área, como principales ejes.

En tanto, el conjunto de Claudio Úbeda intentó ampliar el marcador con los progresos de Exequiel Zeballos, su delantero más punzante. Sobre los últimos minutos de la primera parte, Leandro Paredes le cedió la pelota al Changuito, quien lanzó un centro a Milton Giménez, pero el delantero no logró vencer a Siri con su cabeza.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, dispuso que luego del triunfo 2-0 sobre Talleres por los octavos de final del campeonato, jueguen los mismos titulares para enfrentar a Argentinos Juniors. Además, de superar al equipo de La Paternal, el Xeneize busca encadenar su sexto triunfo consecutivo.

Por su parte, Diez también resolvió repetir el equipo que derrotó 2-0 a Vélez en Liniers. Para el Bicho se trata de un torneo clave, ya que pese a que por la tabla anual clasificó al repechaje de la Copa Libertadores 2026, en caso de ser campeón se meterá directamente en la fase de grupos.

En tanto, el vencedor del partido se cruzará en las semifinales con el ganador del cruce entre Racing y Tigre, que se llevará adelante este lunes desde las 21:30 en Avellaneda.

El gol de Boca a Argentinos Juniors por el torneo Clausura 2025

Embed

Boca vs. Argentinos Juniors, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
  • Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Xeneize y el Bicho estarán cara a cara.

Partidazo en la Bombonera: Boca recibe a Argentinos en busca de la semifinal

Merlos dirigirá a Racing vs. Tigre.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del torneo Clausura

La gloria xeneize en una foto: todo el plantel que viajó a Japón festeja la Copa Intercontinental.
play

A 25 años del histórico triunfo de Boca sobre Real Madrid: el día que el Xeneize tocó el cielo con las manos en Japón

Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors, mientras que Racing aún espera por su rival.

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

En cada entrevista suele mencionar que su sueño es vestir la camiseta albiceleste.

Es argentino y sorprendió a todos en España: ahora sueña con jugar en la Selección argentina

Flamengo quiere quedarse con una de las figuras de Boca.

Flamengo sondeó a una figura de Boca: quién es y qué postura tiene el club

Rating Cero

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck?

Coco Noir, la fragancia que Rosenfeld elige entre sus aromas de lujo.

Este es el perfume favorito de Ana Rosenfeld: cuánto sale

Emily Byrne intenta reconstruir su pasado en un entorno lleno de amenazas.
play

Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor

En esta serie, una joven se ve envuelta en un misterio que lleva dos décadas.
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y es perfecto si te gustó La chica de nieve

Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

últimas noticias

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Hace 33 minutos
Daniel Gollán calificó de bochornoso el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto sanitario

Gollán calificó de "bochornoso" el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto

Hace 45 minutos
La Policía de Córdoba intervino por el hecho.

Horror en Córdoba: un joven fue asesinado a la salida de una fiesta de egresados

Hace 1 hora
Ayrton Costa marcó el gol de Boca contra Argentinos Juniors.

Boca le gana 1-0 a Argentinos Juniors en un partido complicado por los cuartos de final del Clausura

Hace 1 hora
play

Karina Milei cerró el congreso libertario en Mar del Plata y pidió por la reelección de su hermano

Hace 1 hora