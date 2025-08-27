27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Video: el momento en el que atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

El Presidente asistía a un acto de campaña en la localidad bonaerense ubicada en la Tercera Sección electoral luego del escándalo que sacude al Gobierno por presuntos hechos de coimas y corrupción en la compra de medicamentos.

Por

La agresión a la caravana de Milei en Lomas de Zamora. 

La caravana de La Libertad Avanza en la que se trasladaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes, por lo que la actividad debió suspenderse a pocos minutos de haber comenzado.

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el Gordo Dan reapareció para repudiar la violencia contra Milei
Te puede interesar:

Tras el silencio por el escándalo de corrupción, el "Gordo Dan" reapareció para repudiar la violencia contra Milei

La comitiva presidencial circulaba por la avenida Yrigoyen cuando fue agredida por varias personas, que arrojaron piedras e insultaron al mandatario, que se encontraba acompañado por su hermana Karina, el armador político Sebastián Pareja, los candidato José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko y el cineasta Santiago Oria.

"Confirmarnos que no llega a la plaza. Ahí vemos que lo están atacando al Presidente. Esto se complicó bastante" relató el periodista de C5N Lautaro Maislin que se encontraba presente en el lugar en el momento de máxima tensión.

Ante la agresión a la caravana presidencial con piedras, botellazos y cientos de insultos, la seguridad presidencial cubrió el al jefe de Estado y la camioneta donde se trasladaba salió del lugar a alta velocidad para evitar mayores ataques.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1960766561674736109&partner=&hide_thread=false

La idea inicial era que el Presidente recorra varias cuadras del distrito ubicado en la Tercera Sección Electoral y terminar con un acto mayor en la Plaza Grigera, hecho que finalmente no ocurrió.

La primera reacción oficial del Gobierno ante los hechos vino por parte del vocero presidencial Manuel Adorni, quien publicó un duro mensaje en su cuenta de X.

adorni

"Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", aseguró el portavoz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La marcha de la UBA para defender el presupuesto universitario.

La UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.
play

El PRO respaldó a Milei por el escándalo de las coimas: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

Javier Milei junto a Karina Milei, José Luis Espert y Sebastían Parejas. 

Tras el ataque a la caravana de Milei, el Gobierno culpó a "los kirchneristas en estado puro"

Otermín pidió que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia.

El intendente de Lomas de Zamora criticó la "caravana" de Milei, pero pidió "que esté todo en paz"

play

En medio de piedrazos y abucheos, Milei aseguró que "son mentiras" las denuncias de coimas en discapacidad

Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Rating Cero

Staltari contó las internas en la realización de la serie argentina de Netflix.
play

El Eternauta: el dato desconocido de la serie de Netflix que reveló Ariel Staltari

Caerás, una nueva película alemana que ya es tendencia en Netflix y se encuentra entre lo más visto en agosto 2025.
play

De qué se trata Caerás, la erótica película que es de lo más visto en Netflix

Un hombre abandonado, una película emotiva, de superación y perdón, que ya está disponible en netflix y es de lo más visto.
play

Un hombre abandonado es el drama turco que sorprende con su temática de inocencia: cuál es la trama en Netflix

Conocé lo que se sabe sobre el presente amorío de Pedro Pascal

¿Está en pareja? Qué dicen los rumores en Hollywood sobre Pedro Pascal y sus relaciones amorosas

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

últimas noticias

Una de las detenidas por trata de personas es la madre de la vedette.

La Plata: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por trata de personas

Hace 8 minutos
La medida se dictó de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Elecciones 2025: las boletas de Provincia podrán incluir más de dos fotos de candidatos

Hace 19 minutos
El 47% de los consultados cree que la evolución del mercado laboral será regular.

Reducción de costos: el 66% de las empresas despidió trabajadores en lo que va del año

Hace 24 minutos
La marcha de la UBA para defender el presupuesto universitario.

La UBA le pidió a Milei que no vete la ley de financiamiento universitario

Hace 25 minutos
play
Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.

El PRO respaldó a Milei por el escándalo de las coimas: "Dio respuesta sobre cualquier acusación"

Hace 45 minutos