Video: el momento en el que atacaron la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora El Presidente asistía a un acto de campaña en la localidad bonaerense ubicada en la Tercera Sección electoral luego del escándalo que sacude al Gobierno por presuntos hechos de coimas y corrupción en la compra de medicamentos.







La agresión a la caravana de Milei en Lomas de Zamora.

La caravana de La Libertad Avanza en la que se trasladaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes, por lo que la actividad debió suspenderse a pocos minutos de haber comenzado.

La comitiva presidencial circulaba por la avenida Yrigoyen cuando fue agredida por varias personas, que arrojaron piedras e insultaron al mandatario, que se encontraba acompañado por su hermana Karina, el armador político Sebastián Pareja, los candidato José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko y el cineasta Santiago Oria.

"Confirmarnos que no llega a la plaza. Ahí vemos que lo están atacando al Presidente. Esto se complicó bastante" relató el periodista de C5N Lautaro Maislin que se encontraba presente en el lugar en el momento de máxima tensión.

Ante la agresión a la caravana presidencial con piedras, botellazos y cientos de insultos, la seguridad presidencial cubrió el al jefe de Estado y la camioneta donde se trasladaba salió del lugar a alta velocidad para evitar mayores ataques.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Efw5bKJ9Mk — C5N (@C5N) August 27, 2025 La idea inicial era que el Presidente recorra varias cuadras del distrito ubicado en la Tercera Sección Electoral y terminar con un acto mayor en la Plaza Grigera, hecho que finalmente no ocurrió.

La primera reacción oficial del Gobierno ante los hechos vino por parte del vocero presidencial Manuel Adorni, quien publicó un duro mensaje en su cuenta de X. adorni "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", aseguró el portavoz.