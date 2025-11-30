30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

En plena escalada del conflicto con la AFA, Juan Sebastián Verón valoró el apoyo público de Javier Milei y Patricia Bullrich, rechazó cualquier especulación política y denunció presiones y amenazas tras las sanciones que recibieron Estudiantes y sus jugadores.

Por
Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

Juan Sebastián Verón volvió a marcar su posición en medio del fuerte conflicto que mantiene con la AFA y aprovechó para agradecer públicamente el respaldo que le dieron el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras las sanciones que recibió en los últimos días.

Te puede interesar:

Karina Milei cerró el congreso libertario en Mar del Plata y pidió por la reelección de su hermano

La relación de la “Brujita” con la conducción del fútbol argentino nunca fue la mejor, pero la tensión escaló luego de una seguidilla de episodios que detonaron el enfrentamiento. Todo comenzó cuando la AFA decidió premiar a Rosario Central como el mejor equipo del año. En el siguiente partido, al salir al campo de juego, los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón en el pasillo de honor que había solicitado la AFA. La respuesta fue inmediata: el Tribunal de Disciplina sancionó a los futbolistas del Pincha con dos fechas para el próximo torneo y suspendió a Verón por seis meses en su rol de dirigente.

La medida generó un fuerte ruido político. Desde el Gobierno nacional, Bullrich y Milei expresaron su apoyo a Verón y cuestionaron a la AFA. Ante esos gestos, el expresidente de Estudiantes salió a responder.

“Quiero agradecerles. En este tiempo se habla mucho de ‘le hace el juego a la política porque quiere algo’, y yo la realidad es que no quiero nada. No me interesa. A mí lo que me interesa es que mejore el fútbol. El fútbol está muy atravesado por la política y posiblemente uno cree que tomo partido por algo o que estoy representando a alguien, y la realidad es que no: yo represento a mi club y a mí mismo”, dijo el presidente del pincharrata en una entrevista con Clarín.

También denunció presiones y un clima de intimidación desde la propia AFA: “No tengo nada en contra de nadie, pero si veo una situación y tengo que elevar una crítica, lo hago. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Y por qué ante el acto viene otro seguido para ponerte el pie en la cabeza y amenazarte? Esa parte no la entiendo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"Justificar el cierre de una fábrica es cruel": picante debate en Indomables sobre la ola de despidos

Carteles en Jujuy, que señalan la falta de obras del gobierno nacional.

Comienza la segunda etapa del Gobierno, con mayor poder pero con más recesión

La comunicadora hizo un balance de los dos años de Javier Milei.

Nancy Pazos. sobre Milei: "Busca imponer el modelo de primarización de la economía, como hizo la dictadura"

Ornella y Miguel Ángel Calvete implicados en el caso de corrupción en la ANDIS.

Coimas en ANDIS: allanaron la oficina de Ornella Calvete en el Ministerio de Economía

Javier Milei.

Cómo evoluciona la imagen de Milei a un mes de las legislativas

play

Graña cruzó a Milei por sus ataques a los periodistas: "No nos importa si nos odia"

Rating Cero

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
play

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Netflix estrenó una serie con 6 capítulos que nos remonta al pasado y nos presenta un personaje icónico de la historia asiática. 
play

Cuál es la trama de El último samurai de pie, la serie coreana que es de lo más visto en Netflix

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

No es lo que pensás: Marvel salió a aclarar sobre las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck?

Coco Noir, la fragancia que Rosenfeld elige entre sus aromas de lujo.

Este es el perfume favorito de Ana Rosenfeld: cuánto sale

Emily Byrne intenta reconstruir su pasado en un entorno lleno de amenazas.
play

Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor

últimas noticias

Argentina llega a la Navidad con los juguetes más caros de la región y el Gobierno baja impuestos a la importación

Argentina llega a la Navidad con los juguetes más caros de la región y el Gobierno baja impuestos a la importación

Hace 8 minutos
play
Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.

¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

Hace 1 hora
Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA

Hace 1 hora
Quini 6: resultados del sorteo 3.326 del domingo 30 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.326 del domingo 30 de noviembre de 2025

Hace 1 hora
Piedras, tensión y ascenso: Estudiantes de Río Cuarto vuelve a primera y Madryn cierra el año con incidentes

Piedras, tensión y ascenso: Estudiantes de Río Cuarto vuelve a primera y Madryn cierra el año con incidentes

Hace 1 hora