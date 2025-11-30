Verón agradeció el respaldo de Milei y denunció amenazas de la AFA En plena escalada del conflicto con la AFA, Juan Sebastián Verón valoró el apoyo público de Javier Milei y Patricia Bullrich, rechazó cualquier especulación política y denunció presiones y amenazas tras las sanciones que recibieron Estudiantes y sus jugadores. Por + Seguir en







Juan Sebastián Verón volvió a marcar su posición en medio del fuerte conflicto que mantiene con la AFA y aprovechó para agradecer públicamente el respaldo que le dieron el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras las sanciones que recibió en los últimos días.

La relación de la “Brujita” con la conducción del fútbol argentino nunca fue la mejor, pero la tensión escaló luego de una seguidilla de episodios que detonaron el enfrentamiento. Todo comenzó cuando la AFA decidió premiar a Rosario Central como el mejor equipo del año. En el siguiente partido, al salir al campo de juego, los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón en el pasillo de honor que había solicitado la AFA. La respuesta fue inmediata: el Tribunal de Disciplina sancionó a los futbolistas del Pincha con dos fechas para el próximo torneo y suspendió a Verón por seis meses en su rol de dirigente.

La medida generó un fuerte ruido político. Desde el Gobierno nacional, Bullrich y Milei expresaron su apoyo a Verón y cuestionaron a la AFA. Ante esos gestos, el expresidente de Estudiantes salió a responder.

“Quiero agradecerles. En este tiempo se habla mucho de ‘le hace el juego a la política porque quiere algo’, y yo la realidad es que no quiero nada. No me interesa. A mí lo que me interesa es que mejore el fútbol. El fútbol está muy atravesado por la política y posiblemente uno cree que tomo partido por algo o que estoy representando a alguien, y la realidad es que no: yo represento a mi club y a mí mismo”, dijo el presidente del pincharrata en una entrevista con Clarín.

También denunció presiones y un clima de intimidación desde la propia AFA: “No tengo nada en contra de nadie, pero si veo una situación y tengo que elevar una crítica, lo hago. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Y por qué ante el acto viene otro seguido para ponerte el pie en la cabeza y amenazarte? Esa parte no la entiendo”.