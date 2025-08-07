7 de agosto de 2025 Inicio
Fuerte respuesta de Diana Mondino sobre Javier Milei y $LIBRA: "O no es muy inteligente o era una especie de corrupto"

La excanciller, que fue despedida por el Presidente de su cargo en 2024, se refirió al escándalo que desató el líder libertario y cuestionó su promoción de la criptomoneda: "No debería haberlo publicado".

Por
La excanciller Diana Mondino.

Ignacio Petunchi

La excanciller Diana Mondino se refirió al escándalo que desató Javier Milei tras promocionar la criptomoneda $LIBRAy lanzó que el Presidente "o no es muy inteligente o era una especie de corrupto". Además, advirtió que no debería haber realizado la publicación en las redes sociales.

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.
En diálogo con la cadena de noticias Al Jazeera, Mondino cuestionó la publicación del jefe de Estado. "No debería haberlo publicado. Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea", enfatizó sobre el posteo del mandatario, que tuvo lugar el 14 de febrero.

"Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé", agregó en esta línea la excanciller, quien fue despedida por Milei en octubre de 2024 luego de que Argentina votara en contra del bloque de Estados Unidos contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En tal sentido, el periodista Mehdi Hasan expuso su asombro: "Creo que puedo hablar por la audiencia cuando digo 'wow'. Es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido". Luego, Mondino lo negó pero el comunicador insistió: "Eso es lo que dijiste".

$LIBRA: Interpol respondió a la Argentina sobre el misterioso imputado Julian Peh

Interpol Singapur respondió a la justicia argentina que no tiene registros sobre Julian Peh, el CEO de Kip Protocol, imputado en la causa $Libra

Se trata de la respuesta brindada por el organismo al requerimiento del fiscal federal Eduardo Taiano sobre el enigmático personaje que no figura en Migraciones. No existen registros de ingresos y egresos al país, por lo que Taiano había pedido a Interpol información sobre Peh.

La respuesta de Interpol Singapur llegó a la justicia argentina y es negativa, ya que Interpol informó que no hay registro con ese nombre, informaron fuentes judiciales.

Peh estuvo en la Argentina en octubre del año pasado, se reunió con Milei pero no figuran ingresos ni egresos en Migraciones.

El fiscal Taiano había requerido colaboración a la embajada de la República de Singapur en la Argentina, y al Departamento Interpol a fin de que proporcionen los datos de identificación de Julian Peh, el CEO de Kip Protocol, la empresa que generó $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero pasado.

