Causa $LIBRA: Andrés Gil Domínguez aseguró que "Javier Milei debería ser llamado a indagatoria" El abogado constitucionalista entiende que existe "prueba directa de una participación" del Presidente, en la causa donde se investiga la estafa cripto. Además, indicó que hay "vínculos aceitados" con los empresarios involucrados. Por







El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró este jueves en Radio 10 que el presidente Javier Milei "debería ser llamado a indagatoria" en el marco de la causa $LIBRA, donde se investiga una megaestafa millonaria. Entiende que existe "prueba directa de una participación" del jefe de Estado por la existencia de "vínculos aceitados" con los empresarios involucrados.

“Milei debería ser llamado a indagatoria, al igual de un conjunto de personas que pertenece a este Gobierno, donde hay prueba directa de una participación en términos de vínculos aceitados con todos aquellos que están probados que fueron los autores intelectuales de la estafa”, explicó el abogado.

Previo a ello, dio los argumentos que justifican su análisis en la causa: "Nosotros tenemos por un lado un conjunto de personas que armaron una gran estafa, la cual tuvo una enorme repercusión por la participación de Milei en carácter de Presidente y todos quienes se sumaron a esa estafa participaron en distintas reuniones directamente con él, la secretaria general de la Presidencia y otros funcionarios de este Gobierno".

"Más prueba directa de esa no sé qué están esperando”, remarcó en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre.

hayden-davis-milei Javier Milei junto a Hayden Davis. En este marco, comparó el accionar de la Justicia argentina con lo hecho en la Causa Vialidad y la condena a la expresidenta Cristina Kirchner.