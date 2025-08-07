Causa $LIBRA: Andrés Gil Domínguez aseguró que "Javier Milei debería ser llamado a indagatoria"

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró este jueves en Radio 10 que el presidente Javier Milei "debería ser llamado a indagatoria" en el marco de la causa $LIBRA, donde se investiga una megaestafa millonaria. Entiende que existe "prueba directa de una participación" del jefe de Estado por la existencia de "vínculos aceitados" con los empresarios involucrados.
“Milei debería ser llamado a indagatoria, al igual de un conjunto de personas que pertenece a este Gobierno, donde hay prueba directa de una participación en términos de vínculos aceitados con todos aquellos que están probados que fueron los autores intelectuales de la estafa”, explicó el abogado.
Previo a ello, dio los argumentos que justifican su análisis en la causa: "Nosotros tenemos por un lado un conjunto de personas que armaron una gran estafa, la cual tuvo una enorme repercusión por la participación de Milei en carácter de Presidente y todos quienes se sumaron a esa estafa participaron en distintas reuniones directamente con él, la secretaria general de la Presidencia y otros funcionarios de este Gobierno".
"Más prueba directa de esa no sé qué están esperando”, remarcó en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre.
hayden-davis-milei
Javier Milei junto a Hayden Davis.
En este marco, comparó el accionar de la Justicia argentina con lo hecho en la Causa Vialidad y la condena a la expresidenta Cristina Kirchner.
“Por ejemplo si Cristina fue condenada con prueba indirecta, acá hay una prueba de la participación del Presidente y de muchas personas que forman parte de este Gobierno. Con lo cual, por qué no se lo llama a declaración indagatoria es una gran duda", analizó.
Embed - "DEBERÍAN LLAMAR A INDAGATORIA AL PRESIDENTE" | Andrés Gil Domínguez en #MañanaSylvestre
Entiende que "si se aplicara el mismo estándar, hoy tenemos un conjunto de prueba directa muy contundente, intenso e importante como para hacer un llamado de declaración indagatoria del Presidente y varios funcionarios del Gobierno".