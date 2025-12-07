7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca vs. Racing, por la semifinal del Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

Por tercer partido consecutivo, Claudio Úbeda repetiría el once del Xeneize para enfrentar a la Academia, en busca del pase a la final del torneo local. Por su parte, Gustavo Costas deberá reordenar el equipo por las suspensiones de Santiago Sosa y Gastón Martirena.

Por
Desde las 19 en La Bombonera

Desde las 19 en La Bombonera, Boca recibirá a Racing para definir el pase a la final del Torneo Clausura

Boca recibirá en La Bombonera a Racing este domingo para jugar una de las dos semifinales del Torneo Clausura en busca del pase a la final que se disputará el sábado 13 en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

La Liga Profesional confirmó los árbitros de las semifinales del Clausura.
Te puede interesar:

Torneo Clausura 2025: confirmaron los árbitros de Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes

Este encuentro entre los Xeneizes y la Academia será el tercer del año, donde los de Avellaneda se quedaron con los dos anteriores. El primer choque fue por la 4° fecha del Torneo Apertura que se disputó en el Cilindro y los dirigidos por Claudio Úbeda ganaron por 2 a 0 con goles de Luciano Vietto y Adrián “Maravilla” Martínez. Mientras que la segunda fue en agosto, también jugado en Avellaneda, pero esta vez fue con un empate de 1 a 1: Santiago Solari puse en ventaja a los locales, mientras que Milton Giménez selló el empate.

Para este encuentro, los dirigidos por Claudio Úbeda llega con seis victorias consecutivas: cuatro por la fase regular del Clausura, y las otras dos ante Talleres en octavos y contra Argentinos Juniors en cuartos.

La buena noticia es que recupera a Alan Velasco entrenó con normalidad durante la última semana luego de haber sufrido una distensión ligamentaria en la rodilla derecha. De igual modo, pensando en el equipo, será el mismo que viene de ganar los últimos dos partidos.

Por su parte, Racing viene de dejar afuera a River en octavos y de superar por penales a Tigre tras igualar sin goles en el tiempo regular. En cuanto a lo que respecta del 11 titular, Gustavo Costas no podrá contar con Gastón Martirena y Santiago Sosa, ambos expulsados ante el Matador. La buena noticia es que recuperará a Bruno Zuculini, quien sufrió una lesión en el primer tiempo ante Newell's y se perdió los dos partidos de playoffs.

En cuanto al equipo, volvería a la línea de cinco al probar con Di Césare como tercer central y sin Zuculini en la mitad de la cancha. Además, Tomás Conechny podría reemplazar a Solari, quien terminó con molestias el choque ante el conjunto de Victoria.

Boca vs Racing: hora y televisión

  • Hora: 19
  • Televisión: ESPN Premium y TNT Sports
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Darío Herrera

Boca vs Racing: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos. Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
  • Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ezequiel Zeballos es una figura juvenil del fútbol argentino. 

El look relajado del Changuito Zeballos para un rato libre con amigos

Los cuatro clasificados a las semifinales del Torneo Clausura 2025

Torneo Clausura: se confirmó cuándo jugarán Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes

 A lo largo de su carrera acumula 102 partidos oficiales, 12 goles y 10 asistencias.

Pasó de ser pretendido por Gallardo a que Boca lo quiera para este mercado de pases: quién es

Boca le ganó a Argentinos Juniors en la Bombonera.
play

Boca sacó adelante un partido complicado y le ganó 1-0 a Argentinos para meterse en las semifinales del Clausura

Navarro Montoya, ídolo de Boca, también es hincha del club.

Mono Navarro Montoya fue claro y eligió el título más importante de la historia de Boca

El Xeneize y el Bicho estarán cara a cara.

Partidazo en la Bombonera: Boca recibe a Argentinos en busca de la semifinal

Rating Cero

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Neflix: es imperdible

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. 
play

El drama judicial de Netflix basado en un hecho real que ganó un reconocido premio: cuál es

Su mirada crítica y el carisma de sus protagonistas son sus puntos más altos.
play

Es una comedia súper divertida y la protagoniza Guillermo Francella: está en Netflix

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

últimas noticias

Chiqui Tapia junto a Mar a Lago en un homenaje a CharlieKirk

Sorpresiva aparición de Chiqui Tapia en Mar-a-Lago, en un homenaje a Charlie Kirk

Hace menos de un minuto
Los social run ganan terreno y son cada vez más elegidos entre los jóvenes y los adultos.

Qué son los social run, la nueva tendencia fitness que le gana terreno a los boliches

Hace 12 minutos
Las aplicaciones móviles se han convertido en aliadas para supervisar fácilmente el acceso a la WiFi. Una de las opciones más reconocidas es Fing, disponible tanto para Android como para iOS. 

Desde la computadora o el celular: cómo saber si tu vecino está conectado a tu Wifi

Hace 21 minutos
Dos jugadores de la Selección son los futbolistas argentinos más caros.

Quiénes son los dos futbolistas argentinos más caros en el fin del 2025

Hace 34 minutos
Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Hace 45 minutos