Boca vs. Racing, por la semifinal del Torneo Clausura: hora, formaciones y TV Por tercer partido consecutivo, Claudio Úbeda repetiría el once del Xeneize para enfrentar a la Academia, en busca del pase a la final del torneo local. Por su parte, Gustavo Costas deberá reordenar el equipo por las suspensiones de Santiago Sosa y Gastón Martirena.







Desde las 19 en La Bombonera, Boca recibirá a Racing para definir el pase a la final del Torneo Clausura

Boca recibirá en La Bombonera a Racing este domingo para jugar una de las dos semifinales del Torneo Clausura en busca del pase a la final que se disputará el sábado 13 en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Este encuentro entre los Xeneizes y la Academia será el tercer del año, donde los de Avellaneda se quedaron con los dos anteriores. El primer choque fue por la 4° fecha del Torneo Apertura que se disputó en el Cilindro y los dirigidos por Claudio Úbeda ganaron por 2 a 0 con goles de Luciano Vietto y Adrián “Maravilla” Martínez. Mientras que la segunda fue en agosto, también jugado en Avellaneda, pero esta vez fue con un empate de 1 a 1: Santiago Solari puse en ventaja a los locales, mientras que Milton Giménez selló el empate.

Para este encuentro, los dirigidos por Claudio Úbeda llega con seis victorias consecutivas: cuatro por la fase regular del Clausura, y las otras dos ante Talleres en octavos y contra Argentinos Juniors en cuartos.

La buena noticia es que recupera a Alan Velasco entrenó con normalidad durante la última semana luego de haber sufrido una distensión ligamentaria en la rodilla derecha. De igual modo, pensando en el equipo, será el mismo que viene de ganar los últimos dos partidos.

Por su parte, Racing viene de dejar afuera a River en octavos y de superar por penales a Tigre tras igualar sin goles en el tiempo regular. En cuanto a lo que respecta del 11 titular, Gustavo Costas no podrá contar con Gastón Martirena y Santiago Sosa, ambos expulsados ante el Matador. La buena noticia es que recuperará a Bruno Zuculini, quien sufrió una lesión en el primer tiempo ante Newell's y se perdió los dos partidos de playoffs.