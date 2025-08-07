7 de agosto de 2025 Inicio
Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete para analizar las derrotas en Diputados

El Presidente lideró un encuentro junto a la mayoría de sus ministros en la Casa Rosada, después de que el Gobierno sufriera 12 derrotas en la Cámara baja en la última sesión especial.

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

El encuentro liderado por Milei se llevó adelante en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con las presencias del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; y de Salud, Mario Lugones.

El oficialismo tuvo una jornada muy negativa en la Cámara baja durante el miércoles, donde la oposición rechazó cinco decretos del Presidente, consiguió la media sanción a la Ley Garrahan -al declarar la emergencia pediátrica- y al proyecto de Financiamiento Universitario.

La reunión se llevó adelante después de que Francos se mostrara prácticamente derrotado tras las 12 votaciones en contra en el Congreso durante la maratónica sesión en Diputados: "Perdimos todas". Igualmente, aseguró en Radio Mitre: "Todo lo que podamos vetar lo vamos a vetar".

Sobre su análisis sobre la derrota legislativa, el jefe de Gabinete sostuvo que había que considerar que "estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación electoral para conseguir el apoyo de otros legisladores del radicalismo, de la coalición cívica, etcétera y hacer un poco de demagogia, ¿no? Porque esta es la verdad".

