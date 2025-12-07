La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía La actriz sorprendió al mostrar un cambio radical en su imagen mientras avanzan los preparativos navideños en su casa en Estambul. + Seguir en







El cambio coincide con la llegada del invierno europeo y nuevas tendencias de estilo. La transformación de la China Suárez se volvió el centro de conversación luego de que revelara su nuevo color de pelo, un cambio que marcó un giro completo respecto del estilo que mantuvo durante 2024 y gran parte del 2025 Su apuesta por un castaño profundo, sin matices claros, redefinió su imagen a días del inicio del invierno en Turquía.

Este movimiento estético llega en un momento de intensa actividad familiar, ya que la actriz se encuentra inmersa en la decoración navideña de su casa en Estambul. Entre árboles gigantes, moños de terciopelo y luces cálidas, la artista dejó ver cómo se prepara para las fiestas mientras redefine su look.

La frase con la que Maxi López destrozó a la China Suárez El cambio de look coincidió con una declaración filosa de Maxi López, quien al ser consultado por la actriz evitó elogios y soltó una frase con tono crítico que alimentó la polémica. Mientras hablaba de su relación con Wanda Nara y repasaba viejos conflictos, el exfutbolista aseguró que su pareja actual le parece "diez veces más linda", una comparación que reavivó tensiones del pasado.

MAXI Maxi López lanzó una frase contundente que reactivó la polémica alrededor de la China Suárez. Redes sociales Su comentario, lejos de mantenerse en lo anecdótico, sumó un nuevo capítulo al historial mediático entre ambos. López también recordó momentos difíciles vinculados a la crianza de sus hijos y deslizó críticas hacia la etapa en la que Suárez iniciaba su relación con Mauro Icardi.