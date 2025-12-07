IR A
La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

La actriz sorprendió al mostrar un cambio radical en su imagen mientras avanzan los preparativos navideños en su casa en Estambul.

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

  • La China Suárez dejó atrás su característico rubio y adoptó un tono castaño oscuro uniforme.
  • Mostró la transformación en medio de la decoración navideña junto a Mauro Icardi en Turquía.
  • Imágenes con sus hijos revelaron el contraste total entre su look previo y el actual.
  • El cambio coincide con la llegada del invierno europeo y nuevas tendencias de estilo.

La transformación de la China Suárez se volvió el centro de conversación luego de que revelara su nuevo color de pelo, un cambio que marcó un giro completo respecto del estilo que mantuvo durante 2024 y gran parte del 2025 Su apuesta por un castaño profundo, sin matices claros, redefinió su imagen a días del inicio del invierno en Turquía.

La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.
Este movimiento estético llega en un momento de intensa actividad familiar, ya que la actriz se encuentra inmersa en la decoración navideña de su casa en Estambul. Entre árboles gigantes, moños de terciopelo y luces cálidas, la artista dejó ver cómo se prepara para las fiestas mientras redefine su look.

En paralelo, sus publicaciones captaron la atención no solo por la ambientación festiva, sino también por el shock visual que generó la despedida de su etapa rubia. La decisión estilística, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en el foco de conversación en redes.

La frase con la que Maxi López destrozó a la China Suárez

El cambio de look coincidió con una declaración filosa de Maxi López, quien al ser consultado por la actriz evitó elogios y soltó una frase con tono crítico que alimentó la polémica. Mientras hablaba de su relación con Wanda Nara y repasaba viejos conflictos, el exfutbolista aseguró que su pareja actual le parece "diez veces más linda", una comparación que reavivó tensiones del pasado.

Maxi López lanzó una frase contundente que reactivó la polémica alrededor de la China Suárez.

Su comentario, lejos de mantenerse en lo anecdótico, sumó un nuevo capítulo al historial mediático entre ambos. López también recordó momentos difíciles vinculados a la crianza de sus hijos y deslizó críticas hacia la etapa en la que Suárez iniciaba su relación con Mauro Icardi.

