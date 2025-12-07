Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale La modelo reveló cuál es la fragancia que más usa y el valor con el que se comercializa en el país. + Seguir en







La elección de "Valeria" sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

La top argentina comparte la fragancia que define su estilo.

Su perfume pertenece a la familia floral y destaca por una composición elegante.

Es parte de su propia línea y reúne notas frescas, intensas y delicadas.

Se vende en un único formato de 100 ml a un precio cercano a los $33.000. El perfume de Valeria Mazza dejó de ser un misterio: su sello personal está vinculado directamente a “Valeria”, la fragancia de su autoría pensada para realzar su impronta clásica y sofisticada. Esta preferencia confirma el peso que tiene su figura dentro del universo de la belleza, donde cada detalle suma a su identidad pública.

Como referente indiscutida de la moda local, la conductora y empresaria suele marcar tendencia también en materia de cuidado personal. Su perfume favorito, "Valeria", representa una extensión natural de ese estilo que construyó durante décadas en pasarelas y pantallas.

Perfume Valeria Mazza El producto se ofrece en presentación de 100 ml con un precio accesible dentro de su segmento. Miriam Perfumerias El lanzamiento de esta fragancia reforzó su presencia en el mercado, posicionándola como creadora de un aroma que combina frescura, elegancia y un perfil femenino bien definido. Además, cuenta con un precio accesible, que no sube de los $35.000 por un frasco de 100ml.

Cuál es el perfume favorito de Valeria Mazza "Valeria", la fragancia que lleva su propio nombre, es el producto que la acompañó en los últimos tiempos y que mejor refleja su personalidad. Perteneciente a la familia Floral para Mujeres, se destaca por una composición que integra notas de fresia, bergamota y nectarina en la salida. En el corazón conviven jazmín, magnolia, casis y rosa, mientras que el fondo suma almizcle, sándalo, cedro de Virginia y ámbar.