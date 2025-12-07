IR A
Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

La modelo reveló cuál es la fragancia que más usa y el valor con el que se comercializa en el país.

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

  • La top argentina comparte la fragancia que define su estilo.
  • Su perfume pertenece a la familia floral y destaca por una composición elegante.
  • Es parte de su propia línea y reúne notas frescas, intensas y delicadas.
  • Se vende en un único formato de 100 ml a un precio cercano a los $33.000.

El perfume de Valeria Mazza dejó de ser un misterio: su sello personal está vinculado directamente a “Valeria”, la fragancia de su autoría pensada para realzar su impronta clásica y sofisticada. Esta preferencia confirma el peso que tiene su figura dentro del universo de la belleza, donde cada detalle suma a su identidad pública.

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.
Como referente indiscutida de la moda local, la conductora y empresaria suele marcar tendencia también en materia de cuidado personal. Su perfume favorito, "Valeria", representa una extensión natural de ese estilo que construyó durante décadas en pasarelas y pantallas.

Perfume Valeria Mazza
El producto se ofrece en presentación de 100 ml con un precio accesible dentro de su segmento.

El lanzamiento de esta fragancia reforzó su presencia en el mercado, posicionándola como creadora de un aroma que combina frescura, elegancia y un perfil femenino bien definido. Además, cuenta con un precio accesible, que no sube de los $35.000 por un frasco de 100ml.

Cuál es el perfume favorito de Valeria Mazza

"Valeria", la fragancia que lleva su propio nombre, es el producto que la acompañó en los últimos tiempos y que mejor refleja su personalidad. Perteneciente a la familia Floral para Mujeres, se destaca por una composición que integra notas de fresia, bergamota y nectarina en la salida. En el corazón conviven jazmín, magnolia, casis y rosa, mientras que el fondo suma almizcle, sándalo, cedro de Virginia y ámbar.

valeria mazzajpg.jpg
La fragancia

La fragancia "Valeria" combina notas frescas, florales y amaderadas.

Cuánto sale el perfume favorito de Valeria Mazza

El perfume se comercializa en un único tamaño de 100 ml y su valor ronda los $32.900 en el mercado local. Este precio lo ubica dentro de una gama competitiva, respaldado por la calidad de su fórmula y por la firma que lo creó.

