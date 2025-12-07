IR A
Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Sin grandes exposiciones mediáticas, su relación parecía avanzar con naturalidad, lo que hizo que la noticia de la separación resultara inesperada para muchos.

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

  • Kravitz y Tatum comenzaron su relación en 2021 y mantuvieron un perfil mediático muy observado.
  • La última aparición pública juntos fue el 6 de octubre en Nueva York.
  • Los rumores crecieron cuando ella fue vista sin el anillo de compromiso.
  • Fuentes cercanas aseguran que la ruptura se debió a un distanciamiento progresivo y diferencias de expectativas.

La separación de Zoë Kravitz y Channing Tatum se convirtió en una de las rupturas más comentadas del año y rápidamente captó la atención del público y de los medios. La pareja, que había construido un perfil bajo pero sostenido desde que blanqueó su relación, supo generar expectativa tanto por su vínculo personal como por sus proyectos profesionales compartidos.

Te puede interesar:

Durante meses, ambos fueron vistos acompañándose en estrenos, rodajes y eventos clave de la industria, consolidándose como una de las duplas más sólidas y admiradas del circuito hollywoodense. Ahora, mientras comienzan a conocerse detalles sobre los motivos detrás de la ruptura, el foco está puesto en cómo influyeron las agendas, las prioridades personales y los cambios de etapa en la decisión final.

Cuál fue el motivo de separación de Zoë Kravitz y Channing Tatum

-Zoë Kravitz y Channing Tatum

Zoë Kravitz (35) y Channing Tatum (44) iniciaron su vínculo sentimental en 2021 y, desde el comienzo, acapararon la atención de los medios por su peso en la industria cinematográfica. La última vez que se los vio juntos fue el 6 de octubre, cuando asistieron a una obra teatral en Nueva York.

Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales, personas de su entorno aseguraron que la relación se fue desgastando con el tiempo, al punto de que ya no compartían las mismas perspectivas ni prioridades.

En las semanas previas a la ruptura, comenzaron a circular versiones sobre una posible crisis, especialmente luego de que Kravitz apareciera en público sin su anillo de compromiso. Uno de esos episodios ocurrió durante una salida por Nueva York junto a Shailene Woodley, su compañera en Big Little Lies, escena que avivó aún más las especulaciones sobre una ruptura inminente.

Con el correr de los días, distintas fuentes confirmaron que la pareja había tomado la decisión de ponerle fin al compromiso.

En septiembre, Tatum había publicado en Instagram una imagen de Kravitz dormida sobre su regazo y la había elogiado públicamente por su entrega total en la película Parpadea dos veces. Sin embargo, pese a esos gestos de apoyo y afecto, el distanciamiento se profundizó en las semanas siguientes hasta desembocar en la separación.

