Con una polémica foto junto a los candidatos, Javier Milei lanzó la campaña en la provincia de Buenos Aires desde La Matanza

Con un provocador slogan, el Presidente posó en Villa Celina junto a quienes encabezarán las listas del Frente Libertad Avanza en cada sección electoral. También lo acompañaron Karina Milei, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo.

Milei y los candidatos bonaerenses.

Tras la formalización del acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, el presidente Javier Milei lanzó este jueves la campaña en la provincia de Buenos Aires con una foto junto a los candidatos a legisladores que encabezan las listas de cada sección electoral y un provocador slogan: "Kirchnerismo nunca más", que emula la emblemática tipografía utilizada en el informe de la CONADEP que documentó las desapariciones de personas durante la última dictadura militar.

La imagen se tomó en el barrio Las Achiras de Villa Celina, en el partido de La Matanza. El mandatario estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el diputado José Luis Espert; el armador de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

Junto a ellos, posaron los candidatos que encabezarán las listas en cada sección electoral. En el conurbano, los principales postulantes serán el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (primera sección, zona norte) y el excomisario de la Policía bonaerense Maximiliano Bondarenko (tercera, zona sur).

También encabezarán la concejal de Zárate Natalia Blanco (segunda sección); el secretario de LLA en territorio bonaerense, Gonzalo Cabezas (cuarta); el diputado Guillermo Montenegro (quinta); el excandidato a intendente de Bahía Blanca, Oscar Liberman (sexta); el subsecretario legal de Economía, Alejandro Speroni (séptima), y el hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni (octava sección, La Plata).

La alianza entre ambos espacios se presentará en las elecciones legislativas como Frente Libertad Avanza. Fuentes de LLA confirmaron a C5N que Sebastián Pareja será el jefe de campaña en la Provincia "tanto para septiembre como para octubre". Ya está trabajando con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Ellos fueron los que terminaron de cerrar el slogan de la campaña, "Kirchnerismo nunca más", que se reflejó en la pancarta que sostenían Milei y los candidatos. La composición de la imagen no es casual: con un basural de fondo, la tipografía del cartel es muy similar a la tapa del libro del emblemático informe que recopila los crímenes de la última dictadura militar.

