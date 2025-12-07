Benjamin Netanyahu afirmó que "pronto empezará la segunda fase de alto al fuego" entre Israel y Hamás El primer ministro del país de Medio Oriente se refirió a la siguiente etapa del acuerdo con el grupo islamista, luego de reunirse con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en Jerusalén. Por + Seguir en







Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el grupo islamista Hamás y su país "muy pronto pasarán a la segunda fase del alto al fuego", con el objetivo de desarmar la actividad militar en Gaza e instalar un gobierno palestino temporalmente.

Tras reunirse en Jerusalén con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, Netanyahu detalló que la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás comprende el desarmamiento en Gaza, el desmonte del grupo islamista y la instalación de una fuerza internacional. Además, anticipó la siguiente etapa: "Como mencioné al canciller, hay una tercera fase, y esa es desradicalizar Gaza, algo que también la gente creía imposible".

"Pero se hizo en Alemania, se hizo en Japón, se hizo en los Estados del Golfo. Se puede hacer en Gaza también, pero por supuesto Hamás tiene que ser desmantelado", agregó en esta línea.

Friedrich Merz y Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu junto a Friedrich Merz. X (@netanyahu) Por lo pronto, señaló que en los últimos días de diciembre se encontrará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir "oportunidades de paz".