7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Benjamin Netanyahu afirmó que "pronto empezará la segunda fase de alto al fuego" entre Israel y Hamás

El primer ministro del país de Medio Oriente se refirió a la siguiente etapa del acuerdo con el grupo islamista, luego de reunirse con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en Jerusalén.

Por
Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el grupo islamista Hamás y su país "muy pronto pasarán a la segunda fase del alto al fuego", con el objetivo de desarmar la actividad militar en Gaza e instalar un gobierno palestino temporalmente.

YMCA, de Village People, se convirtió en un himno trumpista, y así sonó en el sorteo del Mundial 2026.
Te puede interesar:

El compositor de YMCA, hoy una canción trumpista, amenazó con demandar a quienes la consideren un "himno gay"

Tras reunirse en Jerusalén con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, Netanyahu detalló que la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás comprende el desarmamiento en Gaza, el desmonte del grupo islamista y la instalación de una fuerza internacional. Además, anticipó la siguiente etapa: "Como mencioné al canciller, hay una tercera fase, y esa es desradicalizar Gaza, algo que también la gente creía imposible".

"Pero se hizo en Alemania, se hizo en Japón, se hizo en los Estados del Golfo. Se puede hacer en Gaza también, pero por supuesto Hamás tiene que ser desmantelado", agregó en esta línea.

Friedrich Merz y Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu junto a Friedrich Merz.

Benjamin Netanyahu junto a Friedrich Merz.

Por lo pronto, señaló que en los últimos días de diciembre se encontrará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir "oportunidades de paz".

En tanto, destacó la reunión que mantuvo con Merz: "Debo decir que tomé nota no solo de nuestras diferencias, sino también de las declaraciones francas que hizo sobre lo que Israel está haciendo por el resto de la humanidad". Por su parte, el canciller alemán remarcó la relación con el país de Medio Oriente: "Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une".

Noticias relacionadas

El operativo de búsqueda halló 18 cuerpos tras el naufragio frente a las costas de la isla de Creta, en Grecia.

Nueva tragedia migratoria en Grecia: al menos 18 personas murieron en un naufragio

Trump y los condecorados por el líder republicano.

Stallone, KISS y Gloria Gaynor entre los homenajeados por Trump en el Kennedy Center 2025

Danika Troy fue asesinada por dos compañeros de escuela.

Horror: dos jóvenes mataron a una compañera de 14 años y quemaron su cuerpo para borrar rastros

Volodímir Zelenski participó por videollamada en la tercera jornada de negociaciones de paz en Estados Unidos.

¿Se acerca el fin de la guerra? Zelenski aseguró que las negociaciones con Rusia son "constructivas"

Venezuela reclutó 5.600 nuevos soldados para hacer frente a las amenazas de invasión de Estados Unidos.

Máxima tensión: ante el despliegue militar de EEUU, Venezuela reclutó 5.600 nuevos soldados

Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio

Tenía 33 años, el novio la abandonó en la montaña y murió congelada

Rating Cero

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

últimas noticias

Lionel Messi junto a David Beckham.

David Beckham reveló lo que planea hacer Messi tras retirarse: "Sólo piensa en..."

Hace 33 minutos
play
Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

Hace 35 minutos
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Benjamin Netanyahu afirmó que "pronto empezará la segunda fase de alto al fuego" entre Israel y Hamás

Hace 1 hora
play

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

Hace 1 hora
play

Apartaron al policía que mató al joven que lo había denunciado por atropellar a su primo en Morón

Hace 2 horas