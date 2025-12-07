Benjamin Netanyahu afirmó que "pronto empezará la segunda fase de alto al fuego" entre Israel y Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el grupo islamista Hamás y su país "muy pronto pasarán a la segunda fase del alto al fuego", con el objetivo de desarmar la actividad militar en Gaza e instalar un gobierno palestino temporalmente.
Tras reunirse en Jerusalén con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, Netanyahu detalló que la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás comprende el desarmamiento en Gaza, el desmonte del grupo islamista y la instalación de una fuerza internacional. Además, anticipó la siguiente etapa: "Como mencioné al canciller, hay una tercera fase, y esa es desradicalizar Gaza, algo que también la gente creía imposible".
"Pero se hizo en Alemania, se hizo en Japón, se hizo en los Estados del Golfo. Se puede hacer en Gaza también, pero por supuesto Hamás tiene que ser desmantelado", agregó en esta línea.
Por lo pronto, señaló que en los últimos días de diciembre se encontrará con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir "oportunidades de paz".
En tanto, destacó la reunión que mantuvo con Merz: "Debo decir que tomé nota no solo de nuestras diferencias, sino también de las declaraciones francas que hizo sobre lo que Israel está haciendo por el resto de la humanidad". Por su parte, el canciller alemán remarcó la relación con el país de Medio Oriente: "Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une".