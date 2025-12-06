Javier Milei se subió a un avión F-16: todas las reacciones en redes sociales

6 de diciembre de 2025 Inicio
El jefe de Estado abordó la aeronave de combate junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa saliente, Luis Petri; y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde. La comparación con el personaje de una icónica serie de dibujos animados.

El presidente Javier Milei fue protagonista este sábado de la presentación de la flota de aviones F-16 que tuvo lugar en el la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, donde las aeronaves de combate, que por la mañana habían sobrevolado la Ciudad de Buenos Aires, quedaron inauguradas e incorporadas de manera formal a la fuerza aérea.

El Presidente junto a Gustavo Valverde, Karina Milei y Luis Petri.
Milei defendió la designación de Presti: "Quien más sabe de Defensa es un militar"

En las redes sociales no pasó desapercibida la situación, que tuvo lugar luego del discurso: el jefe de Estado se subió a uno de los seis aviones F-16 adquiridos a Dinamarca y rememoró, de manera involuntaria, una escena de una icónica serie de dibujos animados.

Se trata del personaje de Milhouse en Los Simpson cuando, en el noveno episodio de la séptima temporada, visitan con Bart una un aeródromo militar. Es en ese lugar cuando el hijo de Kirk y Luann Van Houten encuentra un avión de caza F-15 abandonado y se sube a la cabina.

Sin saber cómo, logra encender el avión y despega de manera accidental. Mientras está en el aire, se da cuenta de que no puede controlar la aeronave y exclama una frase que se ha vuelto icónica entre los fans: "¡Desactivaron todo del F-15, y menos del paracaídas!".

Javier Milei defendió la designación de Carlos Presti: "Quien más sabe de Defensa es un militar"

"La designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo. Es decir, nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara, sino que buscamos a los que más saben en la materia”, señaló el jefe de Estado en su discurso, donde además de destacar la importancia de las aeronaves de combate, alzó una fuerte defensa sobre la figura de Presti.

En el mismo sentido, justificó que "su trayectoria en el Ejército lo dotan de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no sorprende la crítica. Es decir, Presti es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria, incluso cuando no le sea conveniente”.

También formaron parte del evento, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller Pablo Quirno, la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde.

