Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia Al parecer hubo sobreventa de entradas para un evento y la gente que quedó afuera provocó disturbios. Adentro del reducto hubo personas que se desmayaron y muchas escenas de pánico.







Al menos 20 personas fueron asistidas este domingo, en su mayoría menores de edad, como consecuencia de las altas temperaturas y de una serie de incidentes ocurridos en el Teatro Gran Rivadavia en Flores, generados por una posible sobreventa de entradas para una presentación de escuelas de danza.

Una importante cantidad de personas se quedaron sin poder ingresar al reducto de la Avenida Rivadavia al 8600, lo que generó enojo y gritos.

Personal policial y cinco ambulancias acudieron a las 14:30, tras llamados al 911 que alertaban que el lugar se encontraba sobrepasado en su capacidad y que varias personas se habían descompensado. Asistieron a las personas afectadas en el lugar y dos requirieron ser trasladadas.

La Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también arribó al teatro y procedió a comenzar su clausura.