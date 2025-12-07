Fórmula 1: Colapinto subió al 19°, Piastri lidera el GP de Abu Dabi, pero por ahora Norris es el campeón

El argentino logró subir algunas posiciones tras la entrada a los boxes de algunos pilotos, pero después fue su turno para ingresar a los pits y no puede alejarse del fondo. En la última fecha de la temporada, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelean por la definición del mundial de pilotos.

A partir de las 10, se correrá la última fecha de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dabi

El Gran Premio de Abu Dabi será la despedida de la temporada de la Fórmula 1 donde la definición del Campeonato de Pilotos está al rojo vivo: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelean por el título de campeón. Por su parte, Franco Colapinto largará 20° .

Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones de la F1

El piloto argentino no pudo completar una buena sesión en la clasificación del sábado y quedó eliminado en la Q1, por lo tanto, comenzará en el fondo, apenas una posición por detrás de su compañero Pierre Gasly.

Este domingo se disputará la última fecha del año donde ambos pilotos de Alpine se subirán por última vez al A525 y dejarán atrás un año que amargo y opacado con bajos rendimientos: no logró llegar al podio en toda la temporada y finalizó último en el Campeonato de Constructores con puntos que solo sumó el francés. Por lo que apuestan a tener un mejor 2026, el verdadero objetivo del equipo.

De igual modo, todas las miradas también estarán puestas en los primeros puestos, ya que los pilotos de McLaren y el Red Bull tiene pocas diferencias en puntos para quedarse con el título mundial: el británico llega con 408 puntos, llevando una ventaja de 12 unidades por encima del neerlandés y actual campeón quien suma 396.

En tanto, un poco más atrás aparece el australiano ubicado a cuatro puntos de Verstappen, que supo ser líder durante buena parte del año, pero perdió terreno en los últimos compromisos y quedó con menos margen para la definición.

Norris será campeón si gana la carrera, pero también si terminar segundo, siempre y cuando Verstappen no gane. Si su compañero gana, el piloto que lleva la 4 necesita llegar quinto o mejor para mantenerse arriba del australiano.

Verstappen, logrará su quinto título si gana y Norris termina cuarto, peor o imaginando un escenario más extremo: si Norris no suma puntos y el campeón sumando lo suficiente para superar los 408 del británico, siempre y cuando el australiano no termine por encima de él.

Piastri la tiene un poco más complicada, ya que no solo tiene que ganar la carrera para consagrarse y depender de sí mismo: si gana, será campeón siempre que Norris termine sexto o peor.

Fórmula 1: a qué hora es y cómo ver el Gran Premio de Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la Fórmula 1 del 2025 comenzará a las 10, hora argentina.

En cuanto a la transmisión oficial para Argentina, la carrera se podrá ver por televisión a través de Fox Sports y a través de la plataforma de stream Disney+ Premium.

Fórmula 1: así será la salida del Gran Premio de Abu Dhabi