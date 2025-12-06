Javier Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

El Presidente ya tiene en agenda la visita relámpago, pero está supeditada a la presencia de la dirigente venezolana, quien todavía no confirmó de manera oficial su asistencia en el evento.

Javier Milei planea asistir a la ceremonia en la que la venezolana María Corina Machado, principal opositora del gobierno de Nicolás Maduro, recibirá el Premio Nobel de la Paz luego de que la propia dirigente invitara de forma directa al mandatario argentino.

El acto se realizará el 10 de diciembre en Oslo, capital de Noruega. Aunque la participación del Jefe de Estado dependerá de que Machado pueda viajar a la ceremonia en persona: la conductora del espacio opositor todavía no confirmó su asistencia porque quiere asegurarse de que estén dadas las garantías de seguridad para su traslado y protección.

De acuerdo con la información de Liliana Franco para Ámbito, y en caso de que se confirme, el Presidente emprendería el viaje el 9 de diciembre y volaría de regreso a Argentina el viernes 12.

Milei se deshizo en elogios y felicitó públicamente a la dirigente política en sus redes sociales apenas conocida la noticia. "Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela”, expresó el jefe de Estado.

El vínculo diplomático entre la Argentina y Venezuela atraviesa un momento de fuerte tensión, además del hecho de que las ideas de Maduro se encuentran en las antípodas de las del gobierno argentino. La embajada argentina en Caracas fue rodeada tras albergar a opositores que pidieron refugio, y el gendarme Nahuel Gallo continúa detenido e incomunicado.

Más allá de la presencia de Milei, se espera que a Machado la acompañen Santiago Peña, mandatario de Paraguay, y de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. También fue invitado Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que compitió contra Maduro en las elecciones de agosto de 2024.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió al sorteo del Mundial 2026, junto al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y se refirió al país con un halago a Javier Milei: “Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”.

En la previa de que se conozcan los primeros rivales de la Selección argentina para el Mundial 2026 y del sorteo general que realiza en Washington donde queden definidos los grupos, el primer mandatario se refirió a la cuestión política del país.

Javier Milei y Donald Trump X (@WhiteHouse)

Trump tomó un rol protagónico sobre el evento futbolístico que organiza su país, junto con México y Canadá, que tendrá 48 selecciones y tres secciones. Incluso, la elección de que la sede sea en Washington fue de él.

Javier Milei tenía planeado viajar, pero se bajó por temas de agenda. Sin embargo, Trump le respondió las preguntas a Sofi Martínez, de Telefe. Pero ante la consulta sobre Lionel Messi, el presidente decidió hablar sobre Cristiano Ronaldo, quien hace poco visitó la Casa Blanca.