Apartaron al policía que mató al joven que lo había denunciado por atropellar a su primo en Morón

El área de Asuntos Internos de la Policía porteña separó al efectivo de forma preventiva hasta que se resuelva su situación judicial.

El policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires huyó tras atropellar a un joven y tras matar a su primo.

La Oficina de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apartó al efectivo Carlos Peloso que mató a balazos a Juan Manuel Devita, quién lo había denunciado por atropellar a su primo José Luis Zarate y huir.

Peloso había arrollado al motociclista con su auto particular Renault Sandero cuando llevaba a su hijo al médico y se había ido de la escena del siniestro sin asistir a Zárate. Seis horas después se entregó en la Comisaría Morón 4° y allí lo interceptaron los familiares de la víctima, que había sido trasladada con heridas graves al Instituto de Haedo.

Cómo fue el cruce del policía con los familiares de la víctima al entregarse

Peloso fue reconocido por la gente del barrio y por los familiares de Zárate y volvió a escapar, pero una persona lo persiguió, le pateó el auto y alcanzó a pegarle una trompada. El policía sacó su arma y le disparó dos voces: el joven murió en el acto en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, según detalló el medio local Primer Plano Online.

El efectivo volvió a escapar después del tiroteo en su auto particular, pero se lo pudo localizar en Morón Centro y proceder con su detención gracias a las cámaras de seguridad municipales.

La causa está a cargo de la fiscal Valeria Courtade de la UFI N° 3 de Morón. La huida del policía y el manejo que hicieron los efectivos de las pruebas y el cuerpo de Devita dieron lugar a una pueblada que fue reprimida y terminó con cuatro personas detenidas. Peloso quedó imputado por homicidio.

