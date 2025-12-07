IR A
IR A

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Lejos del drama solemne, el film elige un tono liviano e inteligente para retratar una crisis existencial que no distingue fama ni éxito

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias

La expectativa alrededor de este film creció rápidamente desde que se conoció su elenco de primer nivel y su propuesta narrativa poco convencional. La película se mete de lleno en el mundo de Netflix para contar una historia tan reconocible como irreverente: la de una gran estrella enfrentándose a un momento crítico de su carrera y de su vida personal, con una mirada que combina humor, ironía y cierta melancolía.

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
Te puede interesar:

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

A través de situaciones absurdas, diálogos afilados y personajes secundarios que potencian el relato, la película expone los contrastes entre la imagen pública y el caos privado que suele quedar fuera de cámara. Con un enfoque divertido pero no superficial, Jay Kelly invita al espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo, el ego y las segundas oportunidades.

Sinopsis de Jay Kelly, el estreno de Netflix que ya es furor

-Jay Kelly - Netflix

Jay Kelly es una gran estrella de cine que a sus sesenta años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Y es que todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo.

Tráiler de Jay Kelly

Embed - Jay Kelly - Trailer subtitulado en español

Reparto de Jay Kelly

  • George Clooney
  • Adam Sandler
  • Laura Dern
  • Billy Crudup
  • Riley Keough
  • Greta Gerwig
  • Patrick Wilson
  • Emily Mortimer
  • Isla Fisher
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. 
play

El drama judicial de Netflix basado en un hecho real que ganó un reconocido premio: cuál es

Su mirada crítica y el carisma de sus protagonistas son sus puntos más altos.
play

Es una comedia súper divertida y la protagoniza Guillermo Francella: está en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja una nueva película de Reino Unido, se trata de Living, una coproducción con Suecia y Japón, un remake del guión inglés Iriku, de 1952.
play

De qué se trata Living, la película con un famoso actor británico que fue una sorpresa en Netflix

Esta historia romántica tiene como eje una misión espacial.
play

La serie de Netflix que tiene 6 capítulos de menos de una hora: amor y una misión particular

Esta serie se centra en una misteriosa organización sobrenatural.
play

La serie de Netflix sobre un misterio sobrenatural que tenés que ver: tiene 6 capítulos

últimas noticias

play

Caos en una muestra de danza en Flores: dos personas fueron trasladadas a hospitales para ser asistidas

Hace 11 minutos
Lionel Messi junto a David Beckham.

David Beckham reveló lo que planea hacer Messi tras retirarse: "Sólo piensa en..."

Hace 44 minutos
play
Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

Hace 46 minutos
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Benjamin Netanyahu afirmó que "pronto empezará la segunda fase de alto al fuego" entre Israel y Hamás

Hace 1 hora
play

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

Hace 1 hora