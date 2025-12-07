Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es Lejos del drama solemne, el film elige un tono liviano e inteligente para retratar una crisis existencial que no distingue fama ni éxito + Seguir en







La expectativa alrededor de este film creció rápidamente desde que se conoció su elenco de primer nivel y su propuesta narrativa poco convencional. La película se mete de lleno en el mundo de Netflix para contar una historia tan reconocible como irreverente: la de una gran estrella enfrentándose a un momento crítico de su carrera y de su vida personal, con una mirada que combina humor, ironía y cierta melancolía.

A través de situaciones absurdas, diálogos afilados y personajes secundarios que potencian el relato, la película expone los contrastes entre la imagen pública y el caos privado que suele quedar fuera de cámara. Con un enfoque divertido pero no superficial, Jay Kelly invita al espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo, el ego y las segundas oportunidades.

Sinopsis de Jay Kelly, el estreno de Netflix que ya es furor -Jay Kelly - Netflix Jay Kelly es una gran estrella de cine que a sus sesenta años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Y es que todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo.

Tráiler de Jay Kelly Embed - Jay Kelly - Trailer subtitulado en español Reparto de Jay Kelly George Clooney

Adam Sandler

Laura Dern

Billy Crudup

Riley Keough

Greta Gerwig

Patrick Wilson

Emily Mortimer

Isla Fisher