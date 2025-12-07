Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
La expectativa alrededor de este film creció rápidamente desde que se conoció su elenco de primer nivel y su propuesta narrativa poco convencional. La película se mete de lleno en el mundo de Netflix para contar una historia tan reconocible como irreverente: la de una gran estrella enfrentándose a un momento crítico de su carrera y de su vida personal, con una mirada que combina humor, ironía y cierta melancolía.
A través de situaciones absurdas, diálogos afilados y personajes secundarios que potencian el relato, la película expone los contrastes entre la imagen pública y el caos privado que suele quedar fuera de cámara. Con un enfoque divertido pero no superficial, Jay Kelly invita al espectador a reflexionar sobre el paso del tiempo, el ego y las segundas oportunidades.
Sinopsis de Jay Kelly, el estreno de Netflix que ya es furor
Jay Kelly es una gran estrella de cine que a sus sesenta años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida. Y es que todo el mundo conoce a Jay Kelly, pero Jay Kelly no se conoce a sí mismo.
Tráiler de Jay Kelly
