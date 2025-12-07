7 de diciembre de 2025 Inicio
Un policía chocó, escapó, volvió para entregarse y mató a un familiar de la víctima

Todo comenzó con un accidente vial entre el efectivo que estaba de civil y un joven que viajaba en moto, que debió ser hospitalizado. Luego de darse a la fuga, fue a la comisaría a entregarse, pero fue interceptado y agredido por familiares. Disparó a quemarropa y mató al primo de quien había atropellado.

Un policía chocó a un joven, se dio a la fuga y a las seis horas quiso entregarse, pero tuvo un intercado con la familia y mató a un familiar

Un hecho trágico ocurrió en las últimas horas en el barrio 20 de Junio en Morón, cuando un policía atropelló a una persona que iba en moto, y se dio a la fuga. Sin embargo, al ser reconocido volvió a entregarse a la comisaría, pero fue interceptado por los familiares de la víctima, y en pleno altercado, disparó y mató a un familiar.

Danika Troy fue asesinada por dos compañeros de escuela.
Horror: dos jóvenes mataron a una compañera de 14 años y quemaron su cuerpo para borrar rastros

Todo comenzó en las primeras horas de este sábado, cuando el efectivo, que iba de civil, llevaba en su auto particular Renault Sandero a su hijo al médico, pero embistió a una moto, el joven que iba a bordo sufrió graves heridas y fue ser trasladado al Instituto de Haedo. El policía de la Ciudad escapó.

Sin embargo, seis horas después del accidente de tránsito decidió entregarse en la Comisaría Morón 4°, jurisdicción de Gervasio Pavón que corresponde a la zona donde ocurrió el hecho, pero lo hizo sin el vehículo por lo que el personal policial le indicó que debía presentarse con el mismo para que se puedan realizar los peritajes correspondientes.

Al volver a la dependencia policial fue reconocido por la gente del barrio e incluso por los familiares de la víctima que fue embestida. Ante ello, el policía volvió a escapar, pero una persona lo persiguió, le pateó el auto y alcanzó a pegarle una trompada. Esto generó la reacción del efectivo quien sacó su arma y le disparó dos voces: el joven murió en el acto en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, según detalló el medio local Primer Plano Online.

Morón: el policía quedó imputado por matar a un joven

El crimen ocurrió por la tarde cuando intentó entregarse, pero fue agredido por la familia del joven que fue atropellado. El efectivo fue agredido por el primero de la persona atropellado y éste le disparó y lo mató.

Familiares y vecinos comenzaron con disturbio producto del choque y el crimen, por lo que inició una pueblada con agresiones hacia el personal policial acusándolos de manipular el cuerpo del fallecido y la evidencia que quedó en el lugar después de los disparos.

Pitu era un pibe de barrio, lo conozco de toda la vida. Yo estaba en casa cuando escuché todo el lío, los tiros y cascotazos. Escuché que al primo lo atropellaron, no sé por qué el policía sacó un armo y disparó. Por qué sacó un revólver, si todo se puede resolver hablando”, describió Sergio, un vecino de la víctima fatal.

El cuerpo de la víctima fatal, primo del joven que fue atropellado, estuvo varias horas a la espera de la Policía Científica. La causa está a cargo de la fiscal Valeria Courtade de la UFI N° 3 de Morón. Por el hecho, que desencadenó en dispararon balas de goma por parte de la Policía, hubo 4 personas detenidas, mientas que el policía quedó imputado por homicidio.

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
