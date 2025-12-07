Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores El tradicional concurso de danzas, que prometía repartir premios por alrededor de 20 millones de pesos, debió ser suspendido por una presunta sobreventa de entradas y falta de ventilación. El enojo de los participantes. Por + Seguir en







Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.

La tradicional fiesta del Torneo Fed, una competencia de danzas en Argentina con varios años de trayectoria pudo terminar en tragedia este domingo por la tarde en el Teatro Rivadavia, en el barrio porteño de Flores, cuando el espectáculo debió suspenderse por una presunta sobreventa de entradas y falta de ventilación en el lugar: alrededor de 20 chicos debieron ser atendidos.

Este domingo, con "entradas agotadas" se daba inicio a la primera de las "Megafinales" de este evento de bailes que ofrecía alrededor de 23 millones de pesos en premios, con trofeos y medallas para todos; donde incluye también merchandising del torneo. La organización lleva adelante la fiesta en diferentes escenarios de Argentinas, como por ejemplo, el año pasado se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan, de la calle Corrientes.

mega final El evento tiene como finalidad promover la danza nacional y este domingo arrancaba las finales en dos especialidades: "Megafinal Flow", con disciplinas como Reggaeton y Urbano; y también la "Megafinal Beats", con ritmos como K-Pop, StreetDance, Urbano, Hip-Hop y DanceHall. Los jurados son protagonistas reconocidos en el ambiente como Mati Napp, Tuto Style y Matías Barraza.

Tras la suspensión del evento, los protagonistas y quienes asistieron a la gran final descargaron su bronca con la organización en lo que pudo ser una tragedia: "Devolvenos la plata y la ilusión", expresó una espectadora en su cuenta de Instagram. Además, añadió: "Torneo Fed son una vergüenza, aprendan a organizarse y después hagan torneos. Hijos de mil...".

En tanto, una de las participantes se expresó en su cuenta de X: "Gente desmayada, chicos lesionados y aun así NO PRENDIAN EL AIRE, dejaron entrar mas gente de la que tendría y encima querían q entraramos igual a bailar, SON UN ASCO Y UNA VERGÜENZA. TORNEO FED Y EL TEATRO GRAN RIVADAVIA SON UNA MIERDA".