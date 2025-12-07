7 de diciembre de 2025 Inicio
Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

El tradicional concurso de danzas, que prometía repartir premios por alrededor de 20 millones de pesos, debió ser suspendido por una presunta sobreventa de entradas y falta de ventilación. El enojo de los participantes.

Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales

Otro accidente en las vías del Sarmiento.
Trágico accidente en Floresta: iba en bicicleta con auriculares y no advirtió que venía el tren

Este domingo, con "entradas agotadas" se daba inicio a la primera de las "Megafinales" de este evento de bailes que ofrecía alrededor de 23 millones de pesos en premios, con trofeos y medallas para todos; donde incluye también merchandising del torneo. La organización lleva adelante la fiesta en diferentes escenarios de Argentinas, como por ejemplo, el año pasado se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan, de la calle Corrientes.

mega final

El evento tiene como finalidad promover la danza nacional y este domingo arrancaba las finales en dos especialidades: "Megafinal Flow", con disciplinas como Reggaeton y Urbano; y también la "Megafinal Beats", con ritmos como K-Pop, StreetDance, Urbano, Hip-Hop y DanceHall. Los jurados son protagonistas reconocidos en el ambiente como Mati Napp, Tuto Style y Matías Barraza.

Tras la suspensión del evento, los protagonistas y quienes asistieron a la gran final descargaron su bronca con la organización en lo que pudo ser una tragedia: "Devolvenos la plata y la ilusión", expresó una espectadora en su cuenta de Instagram. Además, añadió: "Torneo Fed son una vergüenza, aprendan a organizarse y después hagan torneos. Hijos de mil...".

En tanto, una de las participantes se expresó en su cuenta de X: "Gente desmayada, chicos lesionados y aun así NO PRENDIAN EL AIRE, dejaron entrar mas gente de la que tendría y encima querían q entraramos igual a bailar, SON UN ASCO Y UNA VERGÜENZA. TORNEO FED Y EL TEATRO GRAN RIVADAVIA SON UNA MIERDA".

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

Al menos 20 personas fueron asistidas este domingo, en su mayoría menores de edad, como consecuencia de las altas temperaturas y de una serie de incidentes ocurridos en el Teatro Gran Rivadavia en Flores, generados por una posible sobreventa de entradas para una presentación de escuelas de danza

El hecho ocurrió este domingo en Avenida Rivadavia 8642. Las víctimas, de entre 13 y 15 años, sufrieron hipotensión y desmayos. La mayoría de los afectados eran bailarinas que participaban del espectáculo.

Según los primeros reportes oficiales las localidades habían sido sobrevendidas por lo que Alberto Crescenti, titular del SAME, dio la orden de evacuar el lugar y el Gobierno de la Ciudad clausuró el teatro hasta investigar cómo se sucedieron los hechos.

same teatro rivadavia
La vereda en el Teatro Rivadavia, con las participantes del evento de danzas.

La final del año pasado en el Teatro Metropolitan

