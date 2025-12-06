Pedro Saborido en TVR: "Están panelizando el Congreso" El guionista y escritor aseguró que la televisión logró anticipar lo que pasa en las instituciones políticas. "Es como el programa Intratables: todos a los gritos", aseguró. Por + Seguir en







"Van a volver los tiempos felices y, como dijo el General, siempre son peronistas", aseguró Pedro Saborido en su visita a TVR.

El guionista y escritor Pedro Saborido aseguró que "la televisión ha anticipado lo que va a ocurrir institucionalmente" y que "hay algo del entretenimiento que se está colando en todos lados". Habló de una "panelización" del Congreso "como en el programa que conducía (Santiago) del Moro: todos a los gritos. Nosotros, como público, vamos cayendo en el morbo porque es más entretenido un diputado que dice pelotudeces o se disfraza".

En ese sentido, agregó que "el Presidente no ha hecho una carrera política, sino televisiva. Fue panelista".

En un extenso diálogo en TVR, el programa conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín -que en esta ocasión fue reemplazado por Lautaro Maislin- por la pantalla de C5N, Saborido analizó cómo la industria del entretenimiento se metió en la política a un nivel tal que la propia televisión logró anticipar lo que sucedería en las instituciones democráticas.

Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/nDgcDG5iuV — C5N (@C5N) December 7, 2025 "El aburrimiento es un pequeño acercamiento a la muerte y hace que el tiempo se eternice; te acerca a la nada, que es un peligro. El miedo que tenemos es a la nada. Cualquier oportunidad de entretenernos la vamos a aprovechar y sin querer hemos convertido a esta persona -por la diputada Lilia Lemoine- en una estrella", se refirió luego de ver el informe en el que la diputada agredió a varios colegas opositores en su jura en el Congreso, durante esta semana.

En este sentido, el guionista de icónicos programas televisivos del país como Peter Capusotto y sus videos, Cha Cha Cha y Todo por dos pesos, y quien recientemente publicó el libro Una historia de la felicidad, sostuvo que el entretenimiento por determinados personajes fascistas es un peligro.