Pedro Saborido en TVR: "Están panelizando el Congreso"

El guionista y escritor Pedro Saborido aseguró que "la televisión ha anticipado lo que va a ocurrir institucionalmente" y que "hay algo del entretenimiento que se está colando en todos lados". Habló de una "panelización" del Congreso "como en el programa que conducía (Santiago) del Moro: todos a los gritos. Nosotros, como público, vamos cayendo en el morbo porque es más entretenido un diputado que dice pelotudeces o se disfraza".
En ese sentido, agregó que "el Presidente no ha hecho una carrera política, sino televisiva. Fue panelista".
En un extenso diálogo en TVR, el programa conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín -que en esta ocasión fue reemplazado por Lautaro Maislin- por la pantalla de C5N, Saborido analizó cómo la industria del entretenimiento se metió en la política a un nivel tal que la propia televisión logró anticipar lo que sucedería en las instituciones democráticas.
"El aburrimiento es un pequeño acercamiento a la muerte y hace que el tiempo se eternice; te acerca a la nada, que es un peligro. El miedo que tenemos es a la nada. Cualquier oportunidad de entretenernos la vamos a aprovechar y sin querer hemos convertido a esta persona -por la diputada Lilia Lemoine- en una estrella", se refirió luego de ver el informe en el que la diputada agredió a varios colegas opositores en su jura en el Congreso, durante esta semana.
En este sentido, el guionista de icónicos programas televisivos del país como Peter Capusotto y sus videos, Cha Cha Cha y Todo por dos pesos, y quien recientemente publicó el libro Una historia de la felicidad, sostuvo que el entretenimiento por determinados personajes fascistas es un peligro.
"Hay cuatro niveles", comenzó Saborido. Luego, agregó: "Primero, sentís algo que nadie te puede juzgar porque no se enteran. Segundo: lo pensás; el tercero lo decís y al cuarto lo hacés. Es una pirámide que creo que pasó con Cristina (Kirchner). Un montón de gente sentía, pensaba y decía. Hasta que uno trató de hacerlo", dijo sobre su intento de asesinato. "Es muy peligroso cuando empezamos a naturalizar lo dicho", sostuvo.
A pesar de lo que para el guionista describe como una actualidad cargada de angustias por el gobierno de Milei, Saborido cree que la felicidad siempre es un lugar al que se vuelve. Por eso, se refirió a su último libro: Una historia de la felicidad. "Van a volver los tiempos felices y, como dijo el General, siempre son peronistas", cerró.