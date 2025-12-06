Javier Milei defendió la designación de Carlos Presti: "Quien más sabe de Defensa es un militar"

Lo hizo al encabezar la presentación formal de la flota de aviones F-16 en Córdoba, que durante la mañana habían sobrevolado la Ciudad de Buenos Aires. “Son un signo de la Argentina que estamos construyendo", destacó sobre las aeronaves de combate.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado la presentación formal de la flota de aviones F-16 en el Área Material Río Cuarto, Córdoba, donde defendió la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa, tras la salida de Luis Petri, quien asumirá una banca en la Cámara de Diputados. " Quien más sabe de Defensa es un militar ", destacó sobre el flamante funcionario.

"La designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo. Es decir, nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en cámara, sino que buscamos a los que más saben en la materia” , señaló el jefe de Estado en su discurso, donde además de destacar la importancia de las aeronaves de combate, alzó una fuerte defensa sobre la figura de Presti.

En el mismo sentido, justificó que "su trayectoria en el Ejército lo dotan de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen. Por eso no sorprende la crítica. Es decir, Presi es una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria, incluso cuando no le sea conveniente”.

También formaron parte del evento, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei ; el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Petri ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el canciller Pablo Quirno y la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

Las seis aeronaves de combate presentadas fueron compradas a Dinamarca y forman parte de un paquete total de 24, que se encuentran equipadas con un sistema de armas provisto por Estados Unidos. La operación total demandó un desembolso total de u$s650 millones.

Según Defensa, los F-16 fueron modernizados para alcanzar la categoría de cazas de cuarta generación, equipados con avanzados sensores y capacidades de intercambio de datos en red.

“Estos aviones son un signo de la argentina que estamos construyendo. Un país que se toma enserio a si mismo y que pretende recuperar su protagonismo en el concierto de las naciones. Por todo esto quiero agradecer a todos los integrantes del ejecutivo y la fuerza aérea a cargo de las gestiones”, destacó Milei sobre las aeronaves de combate en el final de discurso.

Para luego concluir: “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando. Muchas gracias y viva la libertad, carajo”.

Los aviones F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires

Previo a llegar a Córdoba, la aparición de las aeronaves se dio en Plaza de Mayo, avenida 9 de Julio y la Plaza de los dos Congresos. Varios vecinos estuvieron presentes en esos puntos y pudieron ver a los aviones a unos 600 metros de altura.

Presentación F-16: el discurso completo de Javier Milei